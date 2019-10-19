陸軍下士註冊7天狂輸2.5萬！賭博網站「殺手鐧追債」…連長接到電話慘了

▲孫姓下士在營期間還上網下注賭博。（示意圖，與本案無關／資料照／記者孫于珊翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

陸軍某大隊孫姓下士在營期間透過手機連上賭博網站下注，不料卻積欠2萬5000元賭債。事後賭博網站業者要不到債，憤而向孫姓下士的連長告狀，孫因此遭憲兵隊偵辦，吃上《陸海空軍刑法》在營賭博罪。高雄簡易庭審酌，判處孫罰金4萬元、緩刑2年，並應於判決確定之日起6個月向公庫支付3萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，孫男在陸軍某大隊擔任下士，但卻在107年7月15日至21日止，利用在高雄受訓期間透過手機連上賭博網站，註冊成為會員後以東盟籃球、美式泳上曲棍球為下注標的，每注新台幣1000元，若贏需繳納手續費40元、實拿960元，但若輸則是1000元全輸；且雙方還約定每周一計算前一周輸贏總和，均以帳號匯款。

豈料孫男下注僅短短7天就狂輸，積欠2萬5千元賭債。賭博網站業者討不回債，憤而致電孫男連長並告知此事，憲兵隊也因此介入調查，並向雄檢報告偵辦，孫男也吃上「在營賭博罪官司」。

高雄地院簡易庭法官審酌，孫男正值青年，不思以正途賺取所需，竟在服役所屬單位營區下注賭博，違反軍紀，因此判處罰金4萬元；但法官念及孫男事後坦承犯行、態度良好，衡量其智識程度、月收入，暨檢察官建請孫男應支付公益金3萬元，同意予以緩刑2年，以啟自新，全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！