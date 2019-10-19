港府安排陳同佳來台自首　陸委會：推卸責任、別具用心

記者蔡紹堅／台北報導

香港特首林鄭月娥19日證實，收到涉嫌來台殺害女友嫌犯陳同佳的親筆信，陳決定向台灣警方自首，港府將會安排陳赴台事宜。對此，陸委會表示，港府推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心。

陸委會指出，本案我方自始至終立場一貫，司法單位已盡最大努力積極偵辦。但港方至今未提供本案任何在港證據，更漠視其應追訴殺人犯罪之執法立場，在在顯示其推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心。

陸委會強調，本案香港並非無管轄權，港府應秉持追訴殺人罪執法立場，依法律程序積極續押偵辦，「只要港府提出請求，我政府會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，提供相關證據，進行司法合作，讓本案司法公義早日彰顯。」

▼陳同佳在台灣殺害女友，棄屍樹林中。（圖／翻攝臉書）

林鄭月娥19日出席《香港電台》節目，證實收到陳同佳的親筆信件，她說，相信陳同佳的決定是經過詳細思考，「這是相對令人釋懷、相對令人寬心的結局。」林鄭月娥還提到，對於陳同佳赴台自首的細節，香港與台灣兩地執法機關有相關程序，港警18日已致函台灣刑事警察局。

林鄭月娥指出，過去幾個月的情況，都因這起殺人案件，但不是唯一原因，是因為香港的法律制度有不足，與台灣沒有刑事法律互助，移交個案伸張正義，香港警方亦無可能用香港法律，檢控涉事人謀殺或台灣發生罪行的檢控能力，涉事人刑滿出獄後，會令社會和受害人覺得，事件未能伸張正義，現時的情況，特區政府一定會提供合法合理的協助 。

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）