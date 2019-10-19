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韓國瑜取消訪美　許毓仁：美官員曾用中文說「歡迎光臨」

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▲▼AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲AIT主席莫健與韓國瑜會面。（資料照／記者洪正達攝）

記者張乃文／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜原預計11月訪美，不過與美國在台協會（AIT）主席莫健18日會面時已親自告知要取消訪問。國民黨立委許毓仁除了透露美方有提早洩題給韓陣營，也認為雖然可惜「但不至於失分」，更提到國務院主管亞太事務資深官員歡迎韓國瑜訪美，還用中文說「歡迎光臨」。

許毓仁19日在臉書提到，自己前幾週與韓國瑜的國防顧問黃介正等人參加完美台國防工業會議時，在華府留下來兩天，也見了行政官員及美國智庫學者，主要是幫韓國瑜溝通訪美行程和細節。他說，國務院主管亞太事務資深官員明白表示，歡迎韓國瑜訪美，還用中文說「歡迎光臨」。

另外，許毓仁表示，自己也跟華府的重要智庫學者布魯金斯研究院卜睿哲、CSIS葛來儀見面，兩位都認為，過去美國被感覺好像不歡迎韓國瑜訪美，「但是其實沒有這回事」，美國應該要還給韓國瑜一個「公道」，給予充分溝通的機會，所以歡迎韓國瑜前往華府，並且會幫忙安排座談，召集華府重要學者參與。

許毓仁當時得到美方透露的5大考題，也說韓國瑜在將來的競選過程一定會被對手問到。他還說，智庫學者表示，如果自己是韓國瑜，只剩下100天的時間，會把重心放在紮根自己的選情、提升自己的民調、爭取人民支持。因為是台灣人民選舉，而非美國，來美國對民調幫助有限。 因為美國的立場是支持中華民國，韓國瑜當選總統，美國一定樂意合作。

許毓仁認為，韓國瑜現在決定不訪美「有點可惜但是只不致於失分」，是一種風險管控，在時間不足的情況之下，把重心放在選舉基本面。至於美方想知道的問題，許毓仁則表示，韓國瑜一直放在心上，可以透過不同的形式、場合表述，這是網路時代，任何作法都有可能。

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