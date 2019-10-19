陸科學家解析非洲豬瘟病毒結構　「彩色毛線球」有助疫苗研製

▲非洲豬瘟病毒。（圖／翻攝自《中央廣電總台中國之聲》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

中國科學院18日宣佈，中國大陸科學家近日成功解析了非洲豬瘟病毒精細結構，非洲豬瘟病毒首次現出了「真身」。研究團隊採用單顆粒三維重構的方法首次解析了非洲豬瘟病毒全顆粒的三維結構，有網友形象地將它比喻成「一團彩色的毛線球」。

《中央廣電總台中國之聲》微信公眾號報導，這個「毛線球」有5層的結構特徵，中科院生物物理研究所研究員王祥喜表示，病毒顆粒包含3萬多個蛋白亞基。

▲非洲豬瘟病毒。（圖／翻攝自《中央廣電總台中國之聲》微信公眾號）

王祥喜指出，「我們從結構上清晰地能看見它是有5層信息。去年的時候我們解析了單純皰疹病毒，是125奈米，我們認為這個病毒是包含了3000-4000個蛋白就已經非常地難算了。」但是今年解析了非洲豬瘟病毒是260奈米，而且它是獨特的、含有了5層訊息，這在病毒領域是非常少見的。

中科院生物物理研究所院士饒子和說，可以比較甲肝病毒，非洲豬瘟病毒的顆粒的結構比甲肝病毒大740個，740個甲肝病毒加起來的尺寸，就等於1個非洲豬瘟病毒。

▲非洲豬瘟病毒與其他病毒對比圖。（圖／翻攝自《中央廣電總台中國之聲》微信公眾號）

饒子和說，該成果將會對它生物學的功能、對它致病的機理、對它疫苗的研製會有所幫助，「做了這個東西，我個人認為剛剛是萬里長徵的第一步，這個工作可能會對疫苗有啟發、有提示。」

▲非洲豬瘟病毒。（圖／翻攝自《中央廣電總台中國之聲》微信公眾號）

自從去年8月非洲豬瘟傳入大陸後，截至2019年10月16號，大陸全國共報告發生157起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬119.2萬頭。

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