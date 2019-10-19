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出席4校350周年校慶　盧秀燕：明道中學的好我最知道

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▲盧秀燕上午出席4所學校校慶大會。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席明道中學50周年校慶。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕19日參加明道中學、中興大學、台中科大和台中女中4校校慶大會，在明道校慶上，盧以家長身分出席，「明道的好我最知道」，另外3校則是以球類競賽共同慶祝創校百周年，她說，3校在杏壇上像「兄弟姐妹」一樣共同成長，但是這幾天的比賽請不用客氣，「盡力切磋」。

▲盧秀燕上午出席4所學校校慶大會。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席中興大學、台中科大和台中女中球類競賽。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕先是參加明道中學創校50週年校慶大會，她說，是以家長身分出席祝福，明道的好她最知道，因為她的孩子就從明道畢業，她肯定明道完全人格發展的辦學方式，全國唯一4度榮獲教育部「全國體育績優學校」肯定，讓孩子們有頭腦、會讀又會玩，是全國最棒的完全中學。

明道中學校慶運動會的聖火，由副市長楊瓊瓔及教育局長楊振昇點燃，再由校長汪大久率領的聖火鐵騎隊，從市政府一路傳遞至明道中學，再由全國U18女子田徑400公尺紀錄保持人許嘉恩接手，燃出人文與科技的燦爛光芒。

教育局說明，今年明道中學榮獲「全國高中績優圖書館」、「教育部閱讀磐石學校」，更是全國唯一4度榮獲教育部「全國體育績優學校」，校慶大會安排教育聖火傳遞、熱鬧啦啦隊表演、歷屆儀隊聯合演出、公益環保園遊會、明道之星歌唱比賽、校慶茶會、紀念郵展、世界之窗成果展等，活動精彩。

中興大學、台中科技大學及台中女中則是舉行球類運動聯合邀請賽，共同慶祝創立百年，盧秀燕到場見證這場加起來3百歲的運動慶祝派對，肯定3校過去百年作育英才的成就，也為選手加油打氣。

盧秀燕說，3校非常有創意「以球會友」，雖然過去1百年當中，大家在教育的杏壇上像「兄弟姐妹」一樣共同成長，但是這幾天的比賽請不用客氣，盡力「互相切磋」。

3校「三百年樹人成蔭，三世紀杏壇飄香」聯合球類運動，開幕典禮由中興大學競技啦啦隊熱舞揭開序幕，搭配台中科技大學口琴社及台中女中學絲竹樂合奏，還有3校原住民學生齊舞炒熱氣氛，教職員將透過籃球、羽球、桌球3項競賽慶祝百歲生日。

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