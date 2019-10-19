破除「偽科學」　復旦大學「似是而非」課爆紅破千人搶課

▲上海復旦大學。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

上海復旦大學近日開了一門叫做「似是而非」的課程，分別由文、理、工、醫不同學科的12位教授上台，從各自專業角度向學生闡述什麼是「偽科學」。僅僅上了幾堂課，選課人數已經突破上千，不僅在校內一位難求，還有網友要求「網上觀看」。

《央視新聞》微信公眾號報導，這堂「似是而非」課開在週二下午6點半，每個禮拜都有站著聽課的學生，第一輪選課過程中，在課程容量為258人的情況下，選課人數超過1000。

第一節課上，教師樓紅衛提問，「家裡發生火災時，不能往廁所跑。因為統計表明火災時，死在廁所的人數最多」，這個說法對不對呢？樓紅衛說，正確與否不在於論據的對錯，而是在於從論據「死在廁所的人數最多」到論點「不能往廁所跑」的推理邏輯謬誤，因此不論火災時死在廁所的人數是不是最多，都無法推斷火災時是不是應該往廁所跑。

樓紅衛說，「這種邏輯上的錯誤廣泛存在於大量統計數據和新聞報導中，它們站不住腳，經不起爭論，卻讓人印象深刻並難以抗拒。」樓希望這門課能夠糾正不同學科裡這樣令人印象深刻的偏見，提供一些思考方式。開課後網友紛紛表示，這又是「別人家的大學」，希望能推出網路版觀看。

《復旦青年》微信公眾號報導，2019年秋季學期，《似是而非》第一次出現在復旦大學的課表上。這門由復旦大學數學科學學院教授樓紅衛組織開設、生命科學學院教授盧大儒命名的課程，集結了文、理、工、醫不同學科12位教授，準備了17個專題，以「提高學生的科學素養,提高對偽科學的辨識能力」為教學目的，本學期開設其中的14講。

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