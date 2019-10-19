3年6億元重建南方澳大橋！　公總「捨棄鋼結構」防鏽蝕

▲南方澳斷橋目前正進行拆除作業。（圖／記者游芳男攝）

記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣南方澳大橋崩塌引發全台震驚，工程界專家推估是鋼纜鏽蝕，但確切原因正由運安會調查中，交通部事發後立即指示，未來重建工程由公路總局代辦，並特別請到目前在蓋蘇花改的團隊接手，預計3年內完成。公路總局副局長許鉦漳表示，目前經費粗估6億元左右，建議採筋混凝土型式，未來維修養護較省事，並採懸臂推進工法進行，避免影響港區通行。

許鉦漳表示，按照交通部指示，重建工作會在3年內完成，經費粗估6億元左右，後續會持續跟地方民意討論，也會聽取南方澳大橋管理機關台灣港務公司的意見，若屆時有些微調整，經費也會跟著影響。他說，目前建議主結構採用鋼筋混凝土型式，並使用懸臂式工法，盡量避免影響港區通行。

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為何捨棄原本鋼結構改採鋼筋混凝土型式？許鉦漳說，以目前技術來說，鋼結構也不會很快鏽蝕，都要達到100年使用年限的設計標準，大概7至8年檢測是否需要油漆塗裝，維護成本比較高，此次建議鋼筋混凝土型式比較好維護，像是汐止五股高架、五楊高架也都採這種形式。

目前南方澳大橋正進行船體移除整備工作。航港局表示，由於即將進入東北季風時序，為避免擱淺船對附近環境海域及生態造成二次傷害，航港局已多次邀請專家、學者與相關單位至現場勘查，隨即著手辦理船體移除招標作業，並由廠商亞太港灣工程有限公司得標。

航港局說，亞太公司得標後以進場展開環境場勘、船艏繫纜加固，油料回收桶、吸油條等防污設施前期整備作業，並於人行道路面舖設防火布料以保護原地面。預計下週一完成整備作業後，大型拆解機具即可進場拆解船體，將以30個工作天完成船體拆除。