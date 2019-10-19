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23天吃好住好只花43萬　董事長攜子環遊世界「精省祕笈」曝光

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圖文／鏡週刊

旅行社環遊世界60天要價120萬元，等於每天花費2萬元，有人卻只花一半的旅費，不僅入住五星級酒店、不坐紅眼班機，每個景點還聘請專屬導遊。康和投顧董事長黎奕彬父子以23天繞行地球一圈，橫跨5大洲，踏訪9國，走過7大奇景，共飛行43,795英哩，全部只花43萬元，到底怎麼做到的？

「這是小男人與大男人的環遊世界之旅，在家我的形象比較威嚴，透過旅行拉近父子間的距離。」今年6月底至7月，康和投顧董事長黎奕彬帶著小學畢業的兒子完成環遊世界壯舉，因為他們都熱愛古文明歷史，所以選擇朝聖知名的世界七大奇景。

黎奕彬建議提早1年安排旅遊行程，如此便可買到最便宜的經濟艙機票。

規劃靠自己　完勝旅行社

環遊世界是許多人的夢想，刻板印象裡總認為這一定是有錢人的專利，事實上，一般旅行社的報價，環遊世界的基本款約是1天2萬元，單人玩25天就是50萬元大洋，對一般人來說確實遙不可及。

「這趟旅行規劃23天，我們2個人機票、住宿加接送只花26萬元，加上其他吃喝玩樂的費用，總共也才43萬元，還沒超出原本的50萬元預算。」黎奕彬強調其實還能更省，「只是我們時間有限，每段行程都必須養足精神，因此不搭紅眼班機，且只挑三星級以上的飯店入住。」

請繼續往下閱讀...

旅行品質完全不打折，花費卻打了5折，為了排出CP值這麼高的行程，黎奕彬可是下足苦功。「行程環環相扣，只要改動一個班機，後面的行程全要調整，我排了30多個Excel檔，最後才定案。」工作繁忙的黎奕彬最先是請國外旅行社規劃行程，「但我想說自己也來試試看，晚上9點弄到半夜3點，排了3個禮拜才搞定。」沒想到他土法煉鋼排出來的行程，竟完勝國外旅行社用演算法跑出最便宜的路線規劃。

在國外網站買機票或許比較便宜，但若遇上航班取消，聯繫上較為麻煩。

金融圈的「黎董」其實是名資深旅人，這已經是他第二次環遊世界，「旅行就是我的生活，朋友也常請我幫忙規劃行程，後來我就乾脆去考導遊、領隊證照，沒想到一次就上。」他憑著豐富的旅行經驗，規劃出高貴但是價格不貴的行程。

首先是行程的安排。黎奕彬表示，景點必須有所取捨，「就只有這麼多天，我們把七大奇景放在首要目標。」當確認想造訪的景點後，接著就是試著串連各點，但往東走還是往西走，也是門學問。

旅行要驚喜 不要驚嚇小提醒

1.避免向國外網站購買機票

黎奕彬出發前遇到長榮罷工航班被取消，雖然最後換了航班也按時出發，但因為他是向國外業者Travel2Be買機票，到現在都還沒拿到退費。機票達人布萊N表示，機票最好還是向台灣大型旅行社或知名旅遊網訂購，即使票價不是最便宜，但發生問題時比較找得到人解決，風險較小。

2.打算海外領錢記得開通國際提款功能

Money101金融比較平台提醒，長時間旅遊不想帶太多現金在身上，除了刷卡外，到當地領現也是方法。但記得出國前要先確定金融卡已開通國際提款功能，並設定好個人國外提款密碼，才可在國外領錢。

早鳥享低價　朝聖七奇景

「往東或往西我都有排，但後來我們選擇往西飛，每次只跨1至2個時區，晚睡相對好適應。」黎奕彬分享，第一站他們從離台灣較近的印度開始，接著往西飛到中東，經阿布達比轉機到約旦，再往西南方走到非洲埃及，之後再北上歐洲，依序停留希臘雅典、義大利羅馬及葡萄牙里斯本，完成橫跨歐亞非的上半場行程。沿路蒐集的奇景包括：印度泰姬瑪哈陵、約旦佩特拉古城、埃及金字塔群，以及義大利羅馬競技場。

下半場行程則跨大西洋來到南美洲，停留巴西里約觀賞熱血的美洲盃足球冠軍賽，再往西飛到秘魯庫斯科，接著北上墨西哥坎昆，最後再經過美國舊金山轉機回到台北。一路上走過巴西救世基督像、秘魯馬丘比丘及墨西哥契琴伊薩等世界奇景。

黎奕彬父子入住埃及開羅的五星級飯店，金字塔就在對面。（翻攝Mercure Cairo Le Sphinx臉書）

「這次機票我們每人只花10萬5,000元就搞定！相對航空聯盟的環球機票單人要價19萬元，國外旅行社AirTreks報價也要16萬元，我們的安排大勝。」黎奕彬表示，找便宜機票的第一步是搶早鳥票，「我是去年第四季才開始安排行程，不過我最近又試算了一下，同樣的航班現在買明年暑假的機票，每人還可再便宜1萬元。」他解釋，航空公司360天前就可開票，提前1年規劃，可買到最便宜的經濟艙。

選最省路線　倒著排行程

另外，透過便宜機票比價網Skyscanner「倒著排行程」也是訣竅之一。「像飛南美洲的機票都特別貴，以到巴西里約為例，我會設定起點站是里約，找出里約到哪便宜，搜尋之後發現歐洲的里斯本是最佳選擇，就會做相關安排。」

黎奕彬還提醒，買票時記得先清除電腦cookie（瀏覽紀錄），「有些航空公司實施動態價格機制，當電腦知道你一直在瀏覽同一個航班時，就會認定你的需求很強，所以每次搜尋都會看到價格在漲。我用不同電腦搜尋同一航班，票價竟然差了5,000元。」

此趟23天行程，除了橫跨大西洋與太平洋的航程在飛機上度過，黎奕彬都選住評價不錯的飯店，算下來共換了11間，整體住宿花費僅5萬多元，其中更不乏五星級飯店，像在埃及，他們就住在金字塔對面的跨國飯店。

消費多刷卡　零鈔好運用

「現在訂房網都很方便，我最常在Hotel.com訂房，因為它有買貴退差價的機制。做法是先勾選三星級以上、旅客評分超過8，再挑選地點，開Google Map實景圖觀察。」黎奕彬表示，住宿不是便宜就好，環境與生活機能也很重要，他在意飯店附近有無超商與洗衣店，「出門在外我習慣喝瓶裝水，加上兒子每天衣服都會弄髒，這二個生活機能對我們來說是必須的。」

世界各地趴趴走要帶多少錢讓人困擾，黎奕彬的做法是：能刷卡就刷卡，「許多觀光景點連路邊攤販都可刷卡，找海外回饋大於1.5％的信用卡很容易。」不過，他提醒還是要準備一點小鈔，以美元、歐元為主，「多換一塊錢紙鈔，除了給小費較方便，買東西也不會被坑，不然像我在義大利給大鈔，對方少找錢卻不認帳。」

如果想換當地貨幣消費，黎奕彬建議，可先算好金額到當地提款機提領，「不過要特別注意Euronet這類非銀行機構所設置的提款機，匯率加手續費會貴到3成以上。」

海外旅遊應避免在Euronet這類非銀行機構所設置的提款機領錢，匯率加手續費恐貴3成。（翻攝自維基百科）

不同於一般旅行，黎奕彬父子環遊世界的目的很明確，希望更了解古文明，因此每個景點他都請來專業導遊、甚至是考古學家講解，父子滿是收穫。「這是我們共同學習的旅程，每天朝夕相處下，他也主動跟我分享很多事，甚至是班上的小八卦。」黎奕彬欣慰地表示，兒子是他的最佳旅伴，「在馬丘比丘時，我出現高山症的症狀，他一路關心我的狀況，主動請導遊幫我分擔背包重量，儼然就是個小暖男，相信他以後也會是個非常棒的領隊。」

旅遊聰明換匯　資料來源：Money101.com.tw金融比較平台


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