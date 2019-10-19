客人投訴「外送餐點太燙」刷新他三觀　結局曝光網怒炸：長知識欸

▲外送員一般都是擔心食物送到客人手上不夠熱。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

外送員除了送餐分秒必爭、須克服多變的天氣狀況，還得面對五花八門的客訴。一名男網友在臉書貼出18日收到的客訴信，沒想到對方的理由竟是「餐點太燙」，讓他刷新三觀。網友們看完也嘖嘖稱奇表示「送太快也有錯」、「原來可以這樣騙免費餐點喔！長知識」。

「做吃的真難為！」一名男網友在臉書「爆怨公社」抱怨客人一則奇葩客訴，截圖中客人表示自己因為「食物溫度過高而受傷」，但只見餐點名稱為「麻辣鴨血腸旺湯」，本身就是會燙的湯類。然而最後平台判定客訴成立，退全額給顧客，讓原PO很傻眼。

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原PO無奈表示，外送員一般都是擔心餐點涼掉不夠熱，沒想到這次卻因為太燙而被投訴，「外送人員接到單，送到你家，還能夠熱到讓你燙傷，那我也是服了。所以要說是自己不夠小心，還是要抱怨店家的東西太燙？只能說很無語。」

▲有人客訴餐點太燙 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，許多網友都表示很訝異，「這種也成立嗎」、「因為智商過低而受傷」、「客人：送太快了」、「原來可以這樣騙免費餐點喔！長知識」、「下次是不是要附冰塊給他」、「下次搞不好會因為臭豆腐太臭而客訴喔」。

不過對此有過來人指出，上次他點了一杯熱咖啡，送來時紙袋整個都濕濕的，結果接手沒幾秒後咖啡就「破袋而出」燙傷他，一樣直接客訴退款；但其他網友認為，這樣投訴理由應該要歸類在「包裝不當或是配送疏失」，和餐點太燙還是有點不太一樣。

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