太想要工作！　女大生闖星巴克學店員「擦桌、端飲料」

▲ 女大生突然跑進星巴克打掃、端飲料給客人。（示意圖／免費圖庫pxhere）

實習記者羅明輝／綜合報導

工作機會要靠自己努力爭取，不過江蘇南京有位剛畢業的女大生，似乎就因為「太過積極」，而造成了反效果。她日前為了應徵南京南站一間「星巴克」（Starbucks）的職缺，展現自己「能幹的一面」，竟然連履歷都沒投、也沒面試過，就突然跑進店內擦拭桌子、替客人端飲料，讓店家相當困擾，只好報警請她離開。

根據《江蘇公共新聞》報導，這名女大生8日上午來到店內買了一杯咖啡後，突然間就開始擦起桌子、掃地，還主動收取其他顧客的飲料單，再端給他們飲料。

星巴克經理提到，「她進到我們店後，一話都沒說，就開始做起員工該做的活，只要我們的員工做什麼，她就跟著做什麼，我們收東西，她就也來收東西，導致有顧客還以為她也是店員，向她詢問東西。當其他店員都在忙碌的時候，她甚至還打算闖進吧台內工作，這已經干擾到我們了。」

▲ 女大生沒有面試、投履歷，就直接在星巴克做起店員的工作 。（圖／翻攝自大陸秒拍／荔直播）

儘管店員已經數度勸女大生停下手邊的事，馬上離開，但她卻完全沒有理會，繼續「展現自己」，無可奈何之下，店家只好報警請求協助。警方到場後，也隨即將女大生請出店外。

女大生透露，自己大學畢業之後，一直難以找到工作，偶然見注意到這間星巴克生意不錯，想要留在店內工作，但因為本身不善言辭，才會想出這樣另類的方法來求職。這讓員警聽完哭笑不得，只能安慰她，「你太著急了！想打工你跟店家好好說呀，直接做幹嘛呢？這間如果不缺人，就再換一間呀！工作機會很多的。」

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