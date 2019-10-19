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一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夜半夢聞喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

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圖、文／鏡週刊

台中市一中商圈知名美食攤商「香腸王」老闆沈聯旺，2015年多次痛打謝姓同居女友，儘管友人小美（化名）苦勸，謝女就是不敢逃離沈的魔掌。原來10年前，謝女曾目睹沈將昏迷中的羅姓女友丟入大排，沈還威脅要把謝女殺掉。得知祕密後，小美常夢到一位全裸女子對她喊冷，於是求助靈媒，意外在宮廟結識一名刑警，揭開偵查序幕。在警方鍥而不捨的追查下，終於成功替羅女申冤，將沈逮捕，儘管他矢口否認涉案，但法官還是將他判刑14年。

▲香腸王沈聯旺將謝女打得半死，塞進冰櫃中，落網後狡辯只是輕輕打她。（圖／鏡週刊提供，下同）

2015年9月，台中市太平區發生一起血淋淋的家暴案件，沒想到竟意外揭開10年前的殺人案，讓已成枯骨的無名女屍沉冤昭雪。

比對DNA之後，檢察官下令開棺驗屍，讓含冤十年的無名女屍沉冤昭雪。（翻攝畫面）

這起家暴案的被害人，是台中市一中商圈知名攤商「香腸王」老闆沈聯旺的印尼籍謝姓同居女友，她向友人小美（化名）泣訴，沈動輒將她打得半死；後來謝女在小美協助下，偷偷搬離同居處，但還是不敢不與沈聯繫。

該年9月中，沈聯旺藉口要歸還登記在謝女名下的一部貨車，要她到太平區住處取車，謝女在小美與一名林姓男子陪同下，回到同居處，不料，沈一開門，手提著菜刀，一把將謝女拖進屋裡，拉下鐵門，任憑小美在外呼喊敲門，沈就是不回應。只聽到屋裡乒乒乓乓重物敲擊的聲音，夾雜著謝女淒厲的哭喊求饒聲，過了好一陣子，屋內騷動突然靜止。

在一中街商圈的「香腸王」大腸包小腸，因價格便宜，生意相當好。（東森新聞提供）

小美嚇壞了，連忙報警，警方到場後，屋裡一點動靜也沒有，員警拚命敲門、按門鈴，就在警方準備破門而入時，沈聯旺開門，沉著地告訴警察：「沒事啊！哪有打架？」

小美發誓她親眼看見沈手持菜刀，拖著謝女進屋。沈則指小美說謊，他承認小美陪女友來，他與女友也的確為錢爭吵，但女友拿了錢就從後門走了。警方進入屋裡察看，也真的沒見到謝女。

因員警當時沒有搜索票，不能詳細搜查，準備離去時，小美苦求員警再入內察看，而員警再次入屋時，被打得遍體鱗傷、滿身鮮血的謝女，從一台類似賣場放置冰品的「上掀式冰櫃」裡掙扎著爬出來，用微弱的聲音呼救。員警立刻逮捕沈聯旺，將謝女送醫，她頭部縫了100多針，全身多處傷痕，差點丟了性命。此案，讓沈被判刑8年。

謝女（圖）曾目睹香腸王沈聯旺棄屍，嚇得不論沈如何殘暴施虐，都不敢離開。（警方提供）

小美無法理解，謝女都快被打死了，為何還不願離開沈聯旺？經一再追問，謝女才透露，沈曾經殺害前女友、大陸籍女子羅愛珍，如果她離開沈，也會被殺掉。說也奇怪，家暴案發生後，有靈異體質的小美，常夢見一位全身赤裸的女子對著她喊冷，她多次半夜驚醒，全身起雞皮疙瘩。

謝女被毆打關在冰櫃內，獲釋後送醫，頭部縫了一百多針。（東森新聞提供）

小美將此事告訴家暴案時也在現場的林男，林男帶她去桃園一家名為「眾神會」的宮廟求助靈媒。通靈的老師告訴小美：「這個女的已經死了，而且是落水而亡，所以會對妳喊冷。」

謝女（圖）被沈聯旺打得全身傷痕累累，失血過多，差點沒命。（東森新聞提供）

小美想幫死者申冤，但警察哪會因她的夢境就立案調查？她與林男本想求助台中市警局二分局一名認識的巡佐，但對方已調職。林男想到有個師姐很厲害，於是帶著小美拜訪師姐，希望再問一次。

沈聯旺將謝女打得半死，藏匿在冰櫃（圖），差點騙過警察。（警方提供）

當天，與此案毫不相干的台中市警局五分局偵查隊小隊長連偵傑，也在該師姐「辦事」的地方訪友。他說，之前完全不認識小美與謝女，那晚他與友人喝茶聊天時，突然被師姐叫過去說：「有個女的死了，我已把她的魂『調上來』，接下來是你們警察的工作了。」

原本一頭霧水的連偵傑，聽完小美敘述後，大致瞭解狀況，但也心知肚明，這是件難辦的案子。這時，師姐作法「觀落陰」，讓死者陰魂附身在乩童身上，只見乩童不停發抖、點頭，口中喃喃，透過師姐「翻譯」，才知道是陰魂「羅愛珍」在向小隊長求助。

連偵傑告訴羅愛珍：「我要看到屍體才能幫妳，所以妳也要幫自己。」為了替死者申冤，師姐還作法，讓羅愛珍領取陰間的「冥旨」，可到陽間以無形的力量協助警方，為自己報仇。

羅愛珍是「香腸王」創始元老，她曾為沈聯旺與取締攤位的警察衝突。（翻攝畫面）

起初警方半信半疑，但調閱羅愛珍的個資，赫然發現她從2005年起，手機就沒再通話，帳戶無金錢進出，信用卡、健保卡也都未曾使用、繳費，甚至因與中國大陸的家人失聯，兄長還曾寫信向當時的警政署長侯友宜求助。這時，警方研判靈媒之言並非無稽之談。

雖然不是自己轄區的案件，但五分局分局長蔡榮林還是全力支持連偵傑偵辦此案，警方先請小美製作筆錄，舉報立案，然後突破謝女心防，讓她說出埋藏已久的祕密。

原來，羅愛珍1992年、21歲時嫁來台灣，離婚後成為「香腸王」的第一代員工，沒多久就跟老闆沈聯旺交往、同居。當時香腸王生意不錯，在逢甲、一中商圈皆有攤位，但生性風流的沈聯旺愛吃窩邊草，又搭上謝女，謝女還替沈生下一子，加上一名鄧姓女員工也與沈關係曖昧，多角關係鬧得不可開交。

沈聯旺用藥將羅愛珍迷昏，全身赤裸綑綁在棉被裡，放在貨車車廂，並將謝女叫來。

2005年某晚，沈聯旺駕著貨車，把謝女叫到樓下，謝女只見車廂躺著全身赤裸、外裹棉被的羅愛珍，但人已昏迷。沈對謝女說：「妳不是要我給妳交代，好，今天我就給妳！」

沈聯旺告訴謝女，他在酒裡摻入安眠藥，讓羅愛珍喝了。這時，也不曉得羅女是死是活，沈開車載著謝女到彰化縣和美鎮偏僻的「洋仔厝大排」，趁四下無人，直接把羅女丟進圳溝裡。目睹整個過程的謝女，嚇得魂不附體，她不願幫忙，也不敢勸阻，之後，每當她想離開沈，沈就恐嚇說要「丟掉她」！

沈聯旺將羅愛珍棄屍彰化和美大排，之後他不斷恐嚇謝女：「要把你丟掉」。

有了謝女的供詞，還必須找到屍體，否則無法把沈聯旺列為犯罪嫌疑人，連偵傑於是調閱「無名屍查詢系統」，發現在謝供稱的地點，10年來只有一具女屍被發現，但登錄時間是2015年，只能予以排除。

連偵傑轉而拜訪羅愛珍的前夫，並採集二人獨生子的DNA，再比對刑事警察局建立的DNA檔案，才知道一開始被排除的無名女屍就是羅愛珍，可能是承辦人建誤，把2005年打成2015年。

檢方重回當年沈聯旺棄屍地點勘驗，但現場地物、地貌改變相當大。（警方提供）

當年曾參與相驗的法醫高大成說，撈起的女浮屍身上無明顯外傷，確認為生前落水，因全身浮腫、腐爛，無法採集指紋比對身分，加上死者全身赤裸，周邊遍尋不著衣物，研判不是自殺，而是被餵藥後推落大排，所以採用土葬，避免火化破壞跡證。

檢察官下令開棺驗屍，怪事發生，負責開棺取骨的「土公仔」燒香拜拜沒事，但謝女一插三炷香，卻立刻斷掉，她知道死者對她仍有怨念，立刻下跪祈求原諒。

小隊長連偵傑到「師姐」辦事處泡茶，意外接手偵辦十年前命案。

案經台中地方法院審理，沈聯旺矢口否認犯案，但法官認為，謝女從未在彰化居住，卻能明確說出被丟入大排的是裸體女屍及落水地點，且通過測謊，加上羅女被撈起時，經法醫確認是生前落水，與謝女的證詞吻合，因此將沈判刑14年。

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