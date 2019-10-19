新竹市昆蟲館、氣象站熱鬧開幕　「Zoo Reborn蟲蟲派對」等你開趴

▲新竹市昆蟲館、氣象站即將開幕！（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市昆蟲館和氣象站即將開幕！新竹市政府將於10月26、27日在新竹公園舉辦盛大的「Zoo Reborn 蟲蟲派對」，精彩內容包括嘉年華式的「蟲蟲總動員」高蹺表演、80攤手作市集、6場金鐘獎「動畫節目獎」《小兒子》特映、搶先探索昆蟲館、及氣象播報員體驗，歡迎大家共同參加這場盛大的趴踢，一起嗨翻新竹公園！

林智堅市長表示，日前動物園「河馬樂樂入新厝」活動讓新竹吹起動物熱，本周末則有「昆蟲館」接棒亮相，由馳名全台的「台灣昆蟲館」團隊進駐，將展示全世界最大的甲蟲，還有鱷魚、象龜、蜘蛛、球蟒等各式動物，全館免費參觀，更將啟動一系列「昆蟲課」，包括甲蟲飼養、爬蟲接觸等課程，以及戶外課程帶孩子在園內自然環境探索體驗生態，將成桃竹苗最棒的昆蟲教育據點。

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而日治時期興建的「氣象站」則攜手夢田文創，推出甫獲金鐘獎「動畫節目獎」肯定的《小兒子》聯名特展，打造為非典型書店，包含親子遊戲及閱讀空間、圖書、文創商品、餐飲等，並規劃活動展覽如氣象觀測所歷史特展和防災地震包展示，還有小朋友最愛的恐龍及長毛象主題區和巨型積木區，多元互動的親子空間，將成為民眾遊玩新去處。

文化局表示，歷史悠久的新竹公園已建置103年，內有全臺現存最老的動物園、日治時期興建的氣象站、迎賓行館（現為湖畔料亭）、前空軍工程聯隊禮堂（現為風livehouse）等，這些建築都在不同的時空歷史背景下，各自扮演相當重要的角色，而如今的新竹公園已是民眾最佳的休憩園區。

文化局表示，為期兩天的「Zoo Reborn 蟲蟲派對」由新竹公園各場館聯手推出多項活動、播映和手作市集，從上午10點到下午4點輪番上場，等民眾來體驗。26日上午10點由「蟲蟲總動員」表演拉開序幕，接著開放民眾搶先進入昆蟲館一探究竟；氣象站將舉辦親子工坊，並於活動首日特地邀請氣象主播蔣心玫到現場，播報當日氣象，還開放小朋友報名體驗當個「小小播報員」；風livehouse邀請夢田文創舉辦6場次《小兒子》溫馨動畫特映會；鄰近的玻璃工坊也會將配合推出限定的玻璃DIY體驗活動，要讓大小朋友都收穫滿滿、滿載而歸。

不只場內熱鬧歡騰，戶外廣場更是驚喜滿滿，市府邀集80攤、共計百位台灣創作職人，舉辦「好好手感微笑市集」，活動舞台上，也會有昆蟲達人分享有關蟲蟲的小知識，並有蟲逢樂趣氣球DIY、叢林音樂饗宴、知識小學堂、蟲蟲馬戲團、蟲蟲總動員等豐富活動，未來周末假期，家長們可以不用再煩惱該帶著孩子去哪裡，來到新竹公園，不論是動態的體能活動，還是靜態的知識探索，讓大家一次滿足。活動詳情請上臉書搜尋新竹市新鮮事、撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

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