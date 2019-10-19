影／蔡英文發言人廖泰翔挑戰ET小編！　開箱「辣英粉」辣到噴火

◎採訪：ETtoday筋斗雲小編群

◎攝影：黃國霖、葉南洲

政治中心／台北報導

「ETtoday新聞雲」先前製作「重陽路72號」節目，邀請國內各大政治人物，煮菜、唱歌跳舞，以輕鬆方式傳遞政治理念、介紹在地美食；近日節目進階為「政面對決誰來挑戰」，邀請總統蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔，擔任節目重新開張嘉賓，開箱募款小物「辣英粉」，並正面挑戰「ETtoday筋斗雲」小編群。

過去在「重陽路72號」節目中，邀請如立法院副院長蔡其昌，在節目中親手煮麵線，介紹台中在地美食給觀眾外，也曾邀請國民黨立法委員蔣萬安來節目大跳「妖怪手錶」、民進黨立委蘇巧慧投棒球、民進黨立委呂孫綾、羅致政等開金嗓高歌。

近期「重陽路72號」不僅重新開張，更進化為「政面對決誰來挑戰」。首集邀請蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔擔任嘉賓，他帶了蔡英文的競選小物「辣英粉」，不僅在節目中開箱、現場煮給觀眾看外，額外新增挑戰「ETtoday筋斗雲」小編群的環節。

接下來，「政面對決誰來挑戰」已在籌備迎戰後續幾位報名參與的政壇新星之外，也會持續發出戰帖，歡迎政壇各路好手，來跟ETtoday筋斗雲的小編群來一場正面對決！

▼「政面對決誰來挑戰」邀請2020蔡英文競選發言人廖泰翔，開箱辣英粉。（圖／ETtoday攝影中心）



►超越藍綠，就靠她了