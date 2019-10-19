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尪顧妻女「瞇眼度辜vs雙眼噴愛」　「川劇級變臉」新手媽問天：人生還有望嗎

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▲▼ 老公顧母女截然不同的樣子 。（圖／林姓網友授權提供）

▲這位爸爸照顧老婆和女兒的樣子差很多喔！（圖／林姓網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

前世情人強勢駕到，地位立見高下！一名剛生產完的媽媽上網分享老公顧她和女兒的照片，厭世疲態和眼睛發射愛心的樣子形成強烈對比，網友們看了也都笑翻了，表示「還會更嚴重的」、「有新歡舊愛算什麼」。

「老公陪我的樣子vs老公陪女兒的樣子。」一名新手媽媽19日在臉書「爆怨公社」貼出2張照片，調侃老公對待她和女兒的態度根本判若兩人。只見第一張老公彎下腰跟寶貝女兒輕聲說話，父愛從眼中滿溢出來，溫馨的親子相伴畫面令人動容。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 老公顧母女截然不同的樣子 。（圖／林姓網友授權提供）

▲老爸看前世情人，眼裡盡是愛意。（圖／林姓網友授權提供）

然而畫風一轉，老公陪伴躺床的老婆時，看起來似乎是光明正大在太太面前瞇眼度辜（打瞌睡），一臉疲態讓原PO忍不住大嘆「我人生還有希望嗎？」

▲▼ 老公顧母女截然不同的樣子 。（圖／林姓網友授權提供）

▲老爸看正宮，表情怎麼有點哀怨XD。（圖／林姓網友授權提供）

貼文發出約3小時，爆笑的對比就吸引了1萬多名網友讚爆，紛紛表示，「沒希望了」、「至少他還會來看你要偷笑了」、「有新歡舊愛算什麼」、「那是什麼表情啦」、「他一定是不捨妳痛，才有那個表情」、「陪妳的感覺好厭世」、「這很正常不意外」。

還有過來人殘酷點醒，表示這一切都只是開端而已，「還會更嚴重的，放心」、「以後手機相簿裡都不是妳了」、「以後正宮會淪為攝影師，照片裡都不會有妳」、「好好坐月子吧！以後妳要坐很久的冷板凳了」。不過原PO事後也澄清，先生實際上是個好老公，對他還是充滿信心的。

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