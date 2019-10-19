獸父「鬼怪談」洗腦女兒　逼洩慾產6孩子…組新家庭「再對孫女下手」

▲英國一名獸父性侵女兒，生下的孩子多到組成新家庭。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國威爾斯日前揭露一樁令人震驚的家暴案。一名變態的父親多年來性侵自己的女兒，並生下6名小孩，甚至再繼續對其中一名女孩，也就是「孫女」進行性侵。長時間下來以巫術、神祕主義來控制這些人的思想，直到被逮捕時仍否認自己的所作所為。

綜合外媒報導，這名父親多年來對親生女兒進行洗腦，不斷以巫術、神祕主義等思維來控制，甚至製造一個假的「靈體」來和女兒進行交流、性侵等行為。多年來該男子的女兒陸續生下6名小孩，而這名父親也繼續用相同的方式來洗腦這6名小孩，並將魔爪伸到自己其中一個「孫女」身上。

此外，警方調查男子甚至找來朋友來跟自己的「女兒」、「孫女」性交，自己卻在旁邊觀賞，而男子讓親生女兒懷孕時，女孩甚至都還未滿16歲。

男子的女兒作證時表示，在成長過程中，父親不斷威脅，讓她覺得這世界只剩下父親可以依靠。法官湯瑪斯（Paul Thomas）憤怒的表示，這名父親根本已經不配為人父，但在訊問時，這名父親更是全盤否認自己的所作所為。但因親生女兒最後的指證，讓這名父親被判40年有期徒刑，需到22年後才能申請假釋。

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