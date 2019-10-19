偉士牌彰化大會師500輛機車齊聚　1952年羅馬假期機車重現

記者唐詠絮／彰化報導

「2019偉士牌大會師」上午在彰化圓林園盛大登場，有將近500輛機車聚集，場面非常浩大，尤其進行的星光大道秀中，由車主阿Ray提供展示的1952年的經典老機車最吸睛，這輛機車也是與電影「羅馬假期」的機車款相同，已經有67年歷史，一進場便成為所有目光的焦點。

▲2019偉士牌大會師與羅馬假期1952年同款機車展示，合成圖。（左圖／傳影互動、翻攝自網路）

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▲民眾圍在這輛1952年的經典機車前拍照。（圖／記者唐詠絮攝）

工程師阿Ray說，為了這輛從心儀已久的老機車，從它自義大利進口到台灣，費了好多心力，當然也花了一筆可觀的費用，2年前從朋友手中來收購它，就連車牌都還是義大利，目前把這輛機車當成寶貝放在家中。

▲2019偉士牌經典車款齊聚圓林園。（圖／記者唐詠絮攝）

阿Ray也透露說，這輛老車目前在義大利市場收購價有將近1萬歐元，就連零件都買不到了，要維修也是有很大的問題，怕會壞掉，每天都會將引擎啟動一下，確定沒問題了，心也就安了，早上還用貨車將它載到會場，這也是這輛老機車首度展示在民眾面前。

▲2019偉士牌大會師齊聚圓林園。（圖／記者唐詠絮攝）

圓林園上午豔陽高照，又逢周休二日，主辦單位在周邊設立了許多攤位，許多民眾都前往參觀，而偉士牌機車從1952年款到現今的新款機車，全部齊聚在廣場內超級壯觀，主持人Nono說，上午有星光大道經典機車走秀，下午也將進行超級有趣的「騎慢」比賽，活動進行到下午5時，都歡迎民眾到場一起參加。

▲▼這輛1952年還留有義大利車牌及年籍。（圖／記者唐詠絮攝）

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