韓國瑜怕失分才取消訪美？　朱立倫：他已表達堅定親美的態度





▲朱立倫陪立委賴士葆掃街拜票 。（圖／朱立倫辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜原預計11月訪美，但因為國內行程排滿，18日上午與美國在台協會（AIT）主席莫健會面時，親自告知取消訪問。對此，前新北市長朱立倫表示，訪美的重點是要「說什麼」，韓國瑜已經清楚表達國民黨長期以來堅定親美的態度，台美關係的穩定並非靠民進黨。

朱立倫19日上午到北市文山區陪立委賴士葆掃街拜票，關於歷屆總統參選人都會訪美，然而韓國瑜卻突然取消的看法，他表示，訪美的關鍵重點是要「說什麼」？韓國瑜已清楚表達國民黨長期以來堅定親美、堅定自由民主態度，也會非常明確的透過各種公開或私下場合向美方清楚表達。

朱立倫補充，他自己、立院黨團、智庫成員已從8月、9月、10月分別訪問美國，相信美方朋友已經清楚台美關係的建立和穩定，是透過不分朝野大家一同努力的，尤其是國民黨從過去執政到現在，都保持堅定親美的態度，相信美方非常清楚，絕對不是像民進黨所說的「台美關係靠民進黨達到穩定」，「絕對沒這回事！」韓國瑜行程安排如果比較匆忙或緊迫，的確可以用其他方式向美方表達。

至於外傳韓國瑜取消赴美是擔心「失分」？朱立倫認為，用這樣的講法是不公平的，因為每次行程安排上，本來就會有選擇，過去也有參選人去日本或新加坡，且韓國瑜畢竟是現任高雄市長，開始請假天數也有限，應體諒在這種狀況下取捨行程的韓國瑜。

針對訪美表現好，可能有機會爭取到年輕票，韓國瑜這樣取消行程會不會有點浪費機會？朱立倫提到，相信接下來還可以透過其他方式，畢竟有非常多的方式可以在國內或國際媒體上發聲，大家也在看韓國瑜接下來要說什麼？尤其是台美、兩岸關係或國際情勢，只要韓國瑜能堅定國民黨長期親美、自由民主的立場，一定會獲得很多年輕朋友認同。

對於韓國瑜妻子李佳芬「代夫出征」的看法，朱立倫表示，僑界一向對他們很熱情，如果僑界有這樣的期待，李佳芬能夠代表韓國瑜，「這都是好事！」最重要是呼籲每個僑界朋友，明年1月11日一定要回來投票，支持國民黨提名的總統參選人、立委參選人以及政黨票。

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