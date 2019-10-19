睽違6年！台南空軍基地開放日　參觀人潮熱度爆棚

記者林悅／台南報導

國防知性之旅在台南！台南空軍基地營區睽違6年再現人潮，市長黃偉哲10月19日一早出席台南空軍基地營區開放活動，與民同樂，由IDF戰機的精彩衝場表演揭開序幕，同時見識到我國空軍健兒高昂的士氣，壯盛的軍容，各項武器裝備維護的精良。

▲空軍台南基地開放參觀人潮爆炸，IDF衝場表演及幻象2000、F-16等各型軍機、多樣武器裝備地面展覽，吸引眾多民眾到場參觀，熱度爆棚。（圖／記者林悅攝，下同）

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黃偉哲市長指出，今天見證蔡英文總統上任以來，積極推動「國機國造」的國防政策目標，隨著空軍國造的新式高級教練機出廠，可見國軍的努力已經有了初步成果。黃偉哲表示，距離上次台南基地開放基地的活動已經相隔6年，因此，今天的開放活動讓人特別興奮與期待。為展現國軍的壯盛軍容，以及建軍備戰的成果，增進與民眾良好的互動，激發全民國防意識；在這場活動中，有IDF、幻象2000、F-16等各型軍機，和多樣武器裝備的地面展覽；而雷虎小組精湛的戰技，更是國人的驕傲。

黃偉哲市長說，歡迎現場來自全國各地的民眾，為了空軍基地營區開放活動來到台南，市府為了讓這次活動能有更豐富、更多元，並結合軍事元素與地方特色的規劃，現場有觀旅局旅遊中心服務車的駐點，提供前往台南空軍基地周邊的旅遊諮詢。黃偉哲希望大家可以藉此到處走一走，順遊鄰近的台南知名景點，如美不勝收的「奇美博物館」，以及品嚐在地的小吃美食，保證一定讓人不虛此行。

民政局表示，今天台南空軍基地營區開放時間自上午7時至下午4時，由IDF經國號帶來精采的編隊衝場開幕，帥氣的軍樂儀隊表演，還有難得一見的雷虎小組特技飛行，以及我國空中優勢作戰主力F-16、幻象2000及IDF經國號3型戰鬥機性能展示操演，透過台南空軍基地營區開放活動，增進軍民同樂的良好關係，激發全民國防意識。

19日一早就有眾多民眾到達台南空軍基地營區，造成周圍道路大塞車，民眾紛紛用步行方式進入營區，小朋友們看到平日只能在電影、電視看到的軍機、直升機等軍事裝備，都非常興奮雀躍，尤其是IDF戰機的精彩衝場表演，五彩煙霧流串在空中散開，更令民眾驚呼聲連連，李姓小姐及全家人一起來觀賞的龔姓市民直呼今天來對了！看到空軍壯盛軍容，更令國人對國家更有信心，更有光榮感。