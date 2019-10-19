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Google智慧音箱要來台灣了！Nest Mini售價曝光「可聲控家電且低音超強」

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▲Google Nest Mini。（圖／翻攝自Google商店）

▲Google Nest Mini。（圖／翻攝自Google商店）

科技中心／綜合報導

Google發表會上除了推出全新的Pixel 4系列旗艦手機，也推出了居家產品，其中，Google Nest Mini即將在年底來到台灣！Google Nest Mini是中文化的Google助理，也可以成為家裡的音箱喇叭，協助用戶利用聲控查詢資料和家電。

據了解，Google Nest Mini和前版本的Home mini幾乎有著相同的外觀設計，不過這次Google Nest Mini多了壁掛的設計，可以讓用戶直接將設備放置於家中的牆壁上。

Google Nest Mini設備擁有不錯的音質，以及全新的智慧助理，指令反應變得更為流暢，還能播放串流服務（如音樂、新聞）或聲控家中的電器設備。用戶可以直接用聲音控制，也可以用觸控感應，例如手接近設備時就會自動亮起LED燈，便會出現音量的控制選項。

音質方面，Google強調Nest Mini比前代機種擁有更飽滿的低音表現，低音增強40%，可作為喜愛聽音樂的民眾購買參考之一。而在造型方面，Google指出，此次100%選用回收寶特瓶製成，主打綠色環保能源。現在台灣官網已經可以看到商品列，售價為1785元。

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