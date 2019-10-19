山老鼠盜伐市價35萬餘元國有林木　警攔查撞山壁就逮

▲賴姓、林姓男子今年5月在桃園市復興區國有林地盜取珍貴台灣肖楠等林木遭警方攔查，卻衝撞警車自撞山壁被逮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

賴姓與林姓男子於今年5月間在桃園市復興區國有林地盜伐珍貴國有林木後，以鏈鋸竊成塊狀後偷運下山，但路途遭警方跟監攔查，賴、林2人拒絕警方攔查，以轎車衝撞警車企圖逃逸，但後來自撞山壁被員警拘捕到案；檢方偵結後依違反森林法、妨害公務執行及職務強制等罪嫌提起公訴。

檢警調查，38歲的賴姓男子、31歲林姓男子夥同綽號「國良」男子共組盜伐集團，今年5月間先在桃園市復興區國有林地盜伐台灣肖楠、扁柏等珍貴林木，再以鏈鋸切成塊狀放置山間，5月19日上午，賴、林2人共乘轎車上山，將台灣肖楠總重170公斤與扁柏共32公斤（市價約35萬餘元）放置後座行李箱載下山準備販售圖利。

警方根據線報在台7線設下攔查點準備攔查，包括保七總隊第五大隊新竹分隊、桃園市警局大溪分局在沿線跟監，警方示意2人在榮華大橋停車受檢，但賴、林2人卻拒絕受檢且衝撞警車，差點撞上執行勤務員警，後來因撞擊紐澤西護欄導致車輛受損後才停車，員警一擁而上將2人拘捕到案，起出台灣肖楠8塊、扁柏2塊與鏈鋸等證物。

賴、林2人偵訊時均坦承盜伐國有林木，警方則提供現場盜伐之台灣肖楠、扁柏與鏈鋸等照片、採證光碟等證物，檢方認為2人犯行明確，偵結依違反森林法、妨害公務執行及職務強制罪提起公訴，並建請法院加重其刑。

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