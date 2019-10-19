變態男「掏槍」朝紅茶店女員工淫笑　被逮持《道教經》說：在看書

▲高雄1名變態男子19日凌晨對飲料店女店員露下體手淫，被抓後否認犯行辯稱「在看書」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、徐愷昕／高雄報導

一名黃姓男子19日凌晨3時許在高雄鳳山一處飲料店前徘徊，不時將手伸進下體「掏槍」對女店員做出不雅姿勢，女店見他越來越靠近嚇得趕警報案。警方抵達現場後，黃南辯稱自己手上拿道教經正在看書，否認露鳥行為，但訊後仍被依侵入住宅、公然猥褻罪移送法辦。

高雄鳳山區鳳崗派出所19日凌晨接獲一名飲料店店員報案表示，有名行徑怪異的男子不斷在她工作的場所前徘徊，不時將手伸進褲子內做出不雅動作，後來因她不理會，男子竟走進店內直直向他逼近，露出下體在她面前打手槍。

警方獲報後隨即趕到現場，男子見情況不對拔腿就跑，所幸在經被害女店員協助指認後，成功在鳳凌廣場內追捕到名變態男子。黃男遭逮到後立馬攤開手上的道教經向員警辯稱：「我在看書而已！」堅決否認犯行，同時還不斷奮力掙脫企圖逃跑，直到警方朝他噴辣椒水才乖乖就範。

▲變態男子被抓後手持道教經辯稱「在看書」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據了解，這名黃姓男子長期都在鳳凌廣場附近活動，這已經是他第2次對飲料隊員做出騷擾動作了。被害女店員表示一開始不想理會黃男，但的騷擾行徑越來越過分，在不堪其擾下憤而報警。全案經警方訊後，目前已將黃男依侵入住宅、公然猥褻罪移送法辦。

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