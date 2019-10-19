林洲民、翟本橋傳列時力不分區　柯文哲：適合人選

記者陳家祥／台北報導

時代力量主席徐永明19日上午證實，不分區名單可能包含前北市都發局長林洲民、前台北市政顧問翟本喬，「都在接觸中」。對此，台北市長柯文哲說，也是適合的人選啊；儘管過去遭林洲民拒絕列不分區，但柯仍說，「如果我們都有找過他，表示是他還可以」。

▲台灣民眾黨主席柯文哲陪同區域立委候選人何景榮掃街。（圖／記者李毓康攝）

對於時代力量傳出要將林洲民、翟本橋列不分區，柯文哲淡然表示，「也是適合人選啊，沒什麼不對」；至於過去要列不分區遭林洲民拒絕，柯文哲說，「我不曉得，這要問問看」，當時有問過但他不要，「我想是這樣，每個人有每個人的的選擇，我也不敢批評。但是這樣，如果我們都有找過他，表示是他還可以」。

媒體追問，林洲民是否因為大巨蛋案不滿，因此跑到時力？柯文哲不願多談，「我不曉得，這我就不能替他回答」；至於林洲民披誰的戰袍容易上？時力還是民眾黨？柯笑說，「那要看排第幾名，不過這很難預測」。

另外，郭台銘表台不會列民眾黨不分區，那郭董的兒子郭守正是否會列入考慮？柯文哲說，這無法替他回答，郭董現在無黨一身輕，現階段郭董本人不會有什麼動作。至於郭守正，柯說，有見過他幾次，還蠻沉默的，「我看從政不會是他的選項，因為他對這不是很喜歡」。

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