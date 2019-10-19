象鼻岩將列「自然紀念物」　這塊地是私有的！地主考慮圈地禁入

▲ 象鼻岩列「自然紀念物」，地方認應著手安全及環境保護。（圖／張東隆拍攝提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

搶救象鼻岩基隆鳥會依文化資產保存法，3年前有當地居民向新北市政府提報象鼻岩及周邊區域列為自然保留區，遭地主反對，2018年文資法修正，在「特殊地形及地質現象」增列為自然紀念物，基隆鳥會2018年4月向新北市府提案爭取，並召開二次公聽會。

新北市政府5月、8月依文資法「特殊地形及地質現象」自然紀念物，召開第二次公聽會聽取各方意見，象鼻岩周邊地主、里長、議員憂心，不希望列為紀念物，認為應保持現狀，只要相關單位對環境及安全維護好即可。

請繼續往下閱讀...

▲ 吳姓、林姓地主反對，表示如果通過「一定會圍起來，不讓人家進去」，圖中紅圈處為私人祖墳。

基隆鳥會常務理事沈錦豐表示，提報指定為自然紀念物是衝擊最小的方案，對於地主的疑慮，市府應正面回應，例如規畫遊客步行路線不要經過私地，讓地主知道權益不會受影響，盼市府早日完成公告程序加以保護。市府二度召開公聽會，未取得共識，吳姓、林姓地主反對，表示如果通過「一定會圍起來，不讓人家進去」。

新北市農業局表示，曾發文交通部觀光局，建議把象鼻岩納入北海岸風景特定區，由北觀處專責管理，但後來中央不了了之；目前已把兩次公聽會紀錄送交審議，目前就看審議委員認定該保護到什麼程度，可採法規最高強度禁止進入，也可適度開放，以性質類似的野柳地質公園為例，既能保護，也朝觀光發展。

新北市觀光局專委陳靜芳說，目前農業局推動文資審議是大框架，畫定大框架後，觀旅局就可以接著討論該如何推展觀光，而觀光發展條例對自然地景也有保護方案。

► 不再眷戀青春，因為我持續擁有。