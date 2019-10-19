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二手桶裝助凝劑「4天後破裂染紅溪」　廢液變助凝劑！檢調還要追

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記者陳凱力／新竹報導

61快速道路靠近新竹市中華路五段位置的海水川橋，2018年12月16日因儲存水泥凝固劑的容器桶破裂，導致海水川溪及周邊農田、土地、海洋遭到汙染，新竹地院依事業活動而過失放流毒物污染河川罪，對鑫磊水泥公司負責人判處有期徒刑6月、併科罰金90萬。

據判決，鑫磊水泥公司係以生產混凝土及水泥製品為業，負責人陳男於2018年10月2日向申洋科技有限公司進貨，同時由申洋分別提供10公噸、15公噸的合格桶槽及馬達安裝在鑫磊廠區，以供放置水泥助凝劑使用。

▲凝固劑誤流入溪　吳郭魚臭到「跳岸自殺」　居民悲嘆：田地怎辦 。（圖／記者陳凱力攝）

▲遭汙染的海水川溪，不止染成紅色，還發出惡臭，讓水裡的魚群紛紛翻肚。（圖／記者陳凱力攝）

12月初，鑫磊因業務擴展需要，欲再添購儲存桶槽，卻未向申洋公司購買合格桶槽，逕購入2個40噸的中古桶槽，直接放置在未安裝溢漏回收設備的露天空地上，待12日申洋公司將助凝劑運送至中古槽存放後，其中一只中古槽竟於16日發生破裂，內裝的助凝劑溢流至海水川溪，造成農地與河川汙染、魚群大量暴斃。

新竹市政府除了派出環保人員至現場外，還對鑫磊開出一張250萬元的罰單，並要求對方要在最短時間內將淤泥回收及相關善後處置。

▲凝固劑染紅溪，水泥工廠先罰250萬，檢驗出爐再倍數增加。（圖／新竹市環保局提供）

▲▼環保局人員至現場採樣。（圖／新竹市政府提供）

▲「凝固劑染紅溪」證據移交檢警　竹市府配合啟動調查。（圖／新竹市政府提供）

法官審酌，鑫磊負責人陳男本應注意存放助凝劑槽桶的品質與完整性，還有慎選放置槽桶的地點，卻因過失而導致助凝劑外洩汙染河川，危害生態環境，所為實在不可取，本應從重量刑。

但法官考量，本案終究為過失之罪，且陳男犯後除了坦承犯罪，更積極協助環境回復、清理河床淤泥，勘認確有悔意，且犯後態度良好，法官最後依事業活動而過失放流毒物污染河川罪，對陳男判處有期徒刑6月、併科罰金90萬，易科罰金54萬。

另外，檢察官於調查中發現，鑫磊所向申洋進口的水泥助凝劑，實際上卻源自國精化學公司所產出的廢液，對於此案是否還有共犯涉嫌違反廢棄物清理法，檢察官仍要繼續追查。

▲凝固劑誤流入溪，吳郭魚臭到「跳岸自殺」，市府重罰250萬。（圖／記者陳凱力攝）

▲連生命力最強的吳郭魚都紛紛翻肚。（圖／記者陳凱力攝）

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