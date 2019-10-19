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大批港人湧紐約季前賽「支持NBA」　穿黑衣高呼口號

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▲▼港人穿Stand With Hong Kong 黑衫高呼口號　紐約NBA季前賽有撐港行動。（圖／翻攝自臉書／羅冠聰 Nathan Law）

▲紐約NBA季前賽有撐港行動。（圖／翻攝自臉書／羅冠聰 Nathan Law）

記者蔡儀潔／綜合報導

NBA因火箭總管莫雷（Daryl Morey）的「撐港」言論，陷入「反送中」風波，引發大陸民眾不滿，而於18日晚間（當地時間）在紐約舉行的季前賽上，場內有大批港人穿上「Stand With Hong Kong 光復香港 時代革命」的黑色T-shirt，在觀眾席上站立並高呼口號。

▲▼港人穿Stand With Hong Kong 黑衫高呼口號　紐約NBA季前賽有撐港行動。（圖／翻攝自臉書／羅冠聰 Nathan Law）

▲示威人士坐了大約8行座位。（圖／翻攝自臉書／羅冠聰 Nathan Law

當晚的賽事是由布魯克林籃網（Brooklyn Nets）對上多倫多暴龍隊（Toronto Raptors）。據《紐約郵報》報導，這些示威人士坐了大約8行座位，他們行動和平，無人被驅逐出場館。其中一位55歲的支持者表示，「我們希望利用表演藝術，來表達對香港和NBA的支持。」

▲▼港人穿Stand With Hong Kong 黑衫高呼口號　紐約NBA季前賽有撐港行動。（圖／翻攝自臉書／羅冠聰 Nathan Law）

▲羅冠聰亦有到場。（圖／翻攝自臉書／羅冠聰 Nathan Law）

香港眾志前立法會議員羅冠聰亦有到場，他隨後在臉書po文稱，希望大家支持香港，皆因自由得來不易，經歷NBA事件後，大家都知道香港在國際對抗極權的前沿，防止類同事件發生，保護民主自由價值，由撐香港做起，「今次有超過一百五十人位撐香港的朋友行動，在間場休息時默站及高呼口號，我們並不孤單。撐香港！」

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