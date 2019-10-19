影／提醒沒付款成功！公車女駕駛慘被「按在儀表板」暴打...左頭骨咔擦斷了

記者蔡儀潔／綜合報導

掃QRcode坐公車在大陸不斷普及，不過廈門一位趙姓女駕駛日前停靠曾厝垵站時，因指責一位黑衣男子兩次刷取速度過快，沒有成功付款，雙方發生口角，結果黑衣男將趙女壓在儀表板上捶打，還用腳踩頭，整個過程持續約30秒。經檢查，該位女駕駛頭骨骨折、左枕部硬腦膜下少量出血、面部軟組織腫脹。

▲女駕駛與男乘客發生口角 。（圖／看看新聞）

根據《看看新聞》報導，這輛29路公交車13日下午停靠在曾厝垵站，車門打開後乘客陸續上車，趙駕駛看著刷卡機監票，發現一名男乘客的舉動有些異常。原來，男子2次刷QRcode速度都很快，沒有成功付款。面對趙駕駛的理論，男子的話語中帶有污辱詞語，趙女也沒有控制住情緒，雙方發生爭吵。

▼女駕駛縮在一邊 。（圖／看看新聞）

沒想到已經走向後車廂的男子，突然衝到駕駛座旁，繞過隔離門從空隙裡伸手毆打駕駛。撕扯期間，男子把趙女壓在儀表板上用力捶打，又將她從隔離門里拉出來摔在地上，用腳踩她的頭，並脫掉自己的上衣摔在她的臉上，毆打過程持續了30秒左右。

男乘客施暴後下車離開了現場，趙駕駛倒在地上動彈不得，幾名乘客將她扶起，並立刻撥打110報警。沒過一會，施暴男子又回到公車上，向女駕駛道歉，並在現場等待民警前來處理。

▲ 公車女駕駛左側顳骨骨折 。（圖／看看新聞）

廈門公安局15日下午發布通報，稱經過醫院檢查，趙姓駕駛頭部左側顳骨骨折，左枕部硬膜下少量出血、面部軟組織腫脹，需要繼續休養；而該位毆打駕駛的男子名叫杜某超，今年34歲，來自四川，目前已被警方依法行政拘留十天。另外，警方正在對趙某進行傷情鑑定，下一步將根據傷情鑑定結果，進一步依法處理。

▼ 通報內容 。（圖／翻攝自微博）