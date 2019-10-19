螢幕保護貼竟可指紋解鎖！三星建議：Galaxy S10、Note 10用戶請先撕掉

▲三星Galaxy S10系列手機出現指紋辨識問題。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

三星旗艦手機Galaxy S10、Galaxy Note 10指紋辨識被用戶發現有漏洞，只要手機貼上塑膠材質的螢幕保護貼，指紋就會留在上面，接著無論是誰都可以用手指按下解鎖。對此，三星趕緊向全體Galaxy S10、Galaxy Note 10用戶表示，在系統更新前，請大家先把螢幕保護貼撕下來。

綜合外電報導，三星發布聲明表示，指紋感應器解鎖裝置會辨識螢幕保護貼上的「3D立體指紋圖樣」，因此建議Galaxy S10、Galaxy Note 10等手機用戶，先刪除所有以前的指紋，然後重新註冊資料。

「如果您使用螢幕保護貼，為了確保最佳的指紋辨識，請先避免使用，直到手機完成更新。」三星表示，預計下星期發布最新版本的手機系統，修補手機指紋辨識的漏洞；至於到底為何會有這個問題，三星並未解釋。

三星的用戶指出，某些螢幕保護膜可能會將玻璃或塑膠上的圖案誤認為用戶的指紋，目前也尚未確定是否真的是玻璃或塑膠上的殘留物導致。也有部分銀行企業向民眾表示，在這個問題解決之前，用戶應停止使用Galaxy 10的指紋識別功能登入服務。

【延伸閱讀】

►三星S10指紋感測有漏洞！官方證實將盡快推更新解決

其他人也看了這些……

►這款CP值很可以！