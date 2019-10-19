MacBook Pro 16吋曝光！螢幕「黑框比例」大改變　細節全藏新版macOS中

▲macOS 10.15.1可以看到MacBook Pro 16吋的圖示。（圖／翻攝自macg）

科技中心／綜合報導

蘋果公司疑似正開發MacBook Pro 16吋的相關細節，有消息指出，用戶從上星期釋出的macOS 10.15.1 beta 1中，發現有著MacBook Pro 16吋的圖樣和外觀，相關資訊也都保留在beta 2，從中證實蘋果正計畫設計MacBook Pro 16吋。

根據《9to5mac》引用MacGeneration報導，在macOS beta版本「系統偏好設置」的桌面顯示中，可以找到macOS系統描繪出新的MacBook Pro，明顯可以看出MacBook Pro 16吋和MacBook Pro 15吋外觀上似乎差不多，但仔細一看，黑色邊框的螢幕比例有些改變，黑框更細，也就是螢幕佔比更大。

目前尚未清楚MacBook Pro 16吋螢幕的顯示方式是運用什麼硬體規格，就外觀而言，除了螢幕比例差異和機身尺寸之外，系統描繪的圖示也比2016年首次亮相的MacBook Pro系列設計還要來得大。儘管現在的圖標並不一定是正式發布後的實際狀況，但消息一出，也讓各界關注新款的MacBook Pro 16吋動向。

報導也指出，macOS 10.15.1似乎是針對MacBook Pro 16吋所設計的macOS Catalina版本。macOS 10.15.1可能會在11月發布，說不定到時也會順便發表新款的MacBook Pro 16吋。