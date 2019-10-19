韓黑啟動！　韓國瑜今晚台南水萍塭公園造勢　一早遍貼「尋人啟事」

▲水萍塭公園被張貼的韓國瑜黑白照的「尋人啟事」，已全部被工作人員撕下，只殘留一片白 殘紙景象。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜聽之旅，首站大型造勢將於10月19日晚上，在台南市南區水萍塭公園登場，不過今天一早保全即發現公園內的流動廁所、階梯等全都遭人貼上韓國瑜黑白照的「尋人啟事」，鬧場挑釁意味濃厚。

據現場人員表示，19日天一亮就發現流動廁所以及公園內圓形階梯貼上整排黑白的「尋人啟事」，還印有韓國瑜的大頭照片，估計是有人凌晨就來貼，現場人員馬上動手撕紙張，許多提前到場的韓粉發現，十分生氣要，認為人家的場惡意鬧場，太過分了，根本是挑釁行為。

工作人員徒手將紙張全部撕下，但因是整張紙黏上去的，雖撕下看不清紙張原貌，只留下一張張白色殘紙，破壞公園景觀。

▲公園內圓形階梯貼上整排韓國瑜黑白照的「尋人啟事」，現場人員馬上動手撕紙張。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜，19日晚上7時將在台南市中西區水萍塭公園造勢會場合體，雖然造勢活動從下午2時才開始，但18日開始，就有人搭舞台布置場景，也已經有賣國旗等相關服飾的攤商提前到場擺攤搶商機，由於周遭停車位被佔用，造成民眾無法停車，導致許多民眾向市府質疑，活動不是19日才開始，為何會先佔用停車格位，有的人還質問有沒有申請路權。

水萍塭公園周遭路邊有不少攤販開始擺攤販售國旗衣服及相關產品及小吃美食，也有身穿國旗裝的韓粉陸續到場，並在攤位挑選購買，預計下午人潮即會湧現。