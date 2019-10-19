雙子星由藍天遞補　柯文哲否認選前掃路障：民進黨不要再卡了

▲柯文哲陪同區域立委候選人何景榮掃街。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府18日公告，「台北車站特定專用區C1/D1土地開發案」原最優申請人南海馬頓，因未能在期限內設立新專案公司與北市府簽約，視同放棄，依規定由第二順位申請人藍天宏匯遞補。對此，市長柯文哲說，不管民進黨怎麼搞，他就照sop走，第一個不行，那我就第二順位上來，「希望不要再卡了」。

對於雙子星一案，柯文哲19日陪同民眾黨子弟兵何景榮掃街前受訪表示，南海去年12月就決標，結果被投審會審了5個多月，審完又卡到變成走法律訴訟，「我現在態度是這樣，我不管你民進黨怎麼搞，我就照sop走，第一個不行，那我就第二順位上來，希望不要再卡了」。

至於是否要拚大選前搞定？柯文哲說，雙子星每個月大概有20億的營業額，「國家重大建設，不要隨便拖」，如果說還沒規劃好就算了，雙子星在2014年就已經因為招標變弊案判刑，然後花了2年多的時間搞定，一審二審告來告去的，好不容易搞定了」。

「我那次真的是咬緊牙關，我全部公開透明，在招標過程中，也沒有人抱怨」，柯文哲說，本來期望更多國際廠商進來，「我覺得雙子星這次，會嚇跑更多的國際廠商」，其實之前也有很多日本、美國的廠商來問，但後來都沒有投標，「他們說你們台灣的政治風險太高，我們這些外國人搞不清楚你們台灣政壇的氛圍，沒辦法投」。

柯文哲表示，本來我是期望有更多家，「2家投，果然就莫名其妙陣亡1家」，照SOP走，能夠盡速落幕就盡速落幕。他強調，不管有沒有選前，在合法合理原則下，盡速執行，「我也沒有在考慮選舉」。

