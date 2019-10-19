徐永明攜張衞航林口掃街拜票　暗批呂孫綾、洪孟楷「金光閃閃」

▲徐永明陪同張衞航至林口市場掃街拜票。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

時代力量黨主席徐永明19日上午赴林口市場陪同立委參選人張衞航掃街拜票，徐永明表示民進黨與國民黨兩位對手說起來都是政二代、金二代「金光閃閃」，他相信張衞航在地方有草根的基礎，尤其林口有許多年輕家庭及新搬進的人口，如果張衞航能夠成為這區的立委，對於未來讓民間的聲音進入到國會非常重要。

徐永明19日上午陪同張衞航赴新北市林口市場掃街拜票，並針對不分區選舉議題進行說明，包括時代力量秘書長吳佩芸、新北市黨部主委兼發言人陳志明等人皆有陪同。

▲徐永明陪同張衞航至林口市場掃街拜票。（圖／記者林銘翰攝）



徐永明表示，時代力量在這一區算是有長期經營，作家馮光遠之前也在這區參選過，而時力這次提名張衞航是相信他在地方有草根的基礎，更重要的是讓年輕人有機會，因為民進黨與國民黨兩位對手說起來都是政二代、金二代「金光閃閃」，尤其林口有許多年輕家庭及新搬進的人口，對於未來讓民間的聲音進入到國會非常重要。

張衞航則說，自己到地方跑基層後，發現很多人民對於藍綠惡鬥都非常反感，希望新人出來能夠有新的作為，期待時代力量堅持正義改革的方向。張衞航期許大家能夠好好努力，未來進到立法院之後不能辜負人民的期待。

時代力量在新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）立委提名張衞航參選，民進黨由現任立委呂孫綾爭取連任，國民黨則派出前文傳會副主委洪孟楷參選，另外還有安定力量提名郭大衛、前蘆洲警分局交通分隊警員陳昭宏宣布參選。

▼徐永明陪同張衞航至林口市場掃街拜票。（圖／記者林銘翰攝）



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