男童全身滿布「條狀瘀傷」！北投爸涉虐兒道歉：把持不住情緒才下手

▲男童遭到父親毆打，臉上、大腿處瘀痕清晰可見。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲、莊智勝／台北－台中連線報導

一名網友在臉書「爆料公社」PO文，氣憤指出一名在北投的單親父親涉嫌虐打年幼的男童，照片中的孩子手腳滿佈毆打的條狀痕跡、瘀血，就連臉上、背部、胸腹也全是傷痕，直到上周生母帶兒子回家照顧時，才發現孩子身上全是瘀傷，目前已經報警處理。男童的父親稍早也在臉書PO文道歉，稱孩子做了一件關係到自己安危的事，「我把不住情緒才會下手，是我疏忽，我知道自己錯了！」

「真的是X生！」爆料網友曝光男童照片，年幼的孩子還包著尿布，但瘦弱的身軀上卻全是條狀鞭痕、瘀傷，手臂、腿部、背部、胸腹、甚至臉上都是傷痕。網友指出，這些照片都是男童的阿公傳給同事的，而孩子的父母早已離婚，目前是由人在北投的父親照料，直到上周生母帶孩子回家時，才看到兒子滿身都是傷，目前已經報警處理，而孩子也交由阿公帶到台中的工地上班，暫時安置。

▲男童手臂、胸腹、背部也遍布瘀傷。（圖／翻攝爆料公社）

誇張虐童案曝光後，網友怒火瞬間被點燃，痛斥「可惡耶，孩子被打成這樣」、「孩子再怎麼教也不是這樣打的」、「還在包尿布耶，小孩也沒多大，怎麼打得下手」、「不愛孩子就不要生好嗎？很可惡」、「這下手也太重了吧」、「孩子的陰影是一輩子的」、「不管幾歲的孩子做了什麼樣的事，都不該被這樣毆打，有暴力傾向的傢伙根本沒資格為人父！」

文章在臉書社團中發酵後，稍早男童生父也在臉書PO文致歉，「關於這幾天在爆料公社與北投幫的家暴貼文，我在這裡向社會大眾道歉，我知道自己做錯事，也做了不好的示範，但小孩子當時做的事情真的關係到他自己的安危，當時我才把持不住情緒下手，是我的疏忽。整件事情第一天我跟社工就有聯繫，已經進入司法階段，也正在與相關人士討論孩子的後續問題，小孩現在在阿公家，請大家不要把輿論壓力壓在不相關的人上。」

我沒有遲到，是時間遲到了！

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▲男童父親在個人臉書PO文致歉，稱事孩子做了「關係自己安危的事」，他才會情緒失控下手。（圖／翻攝當事人臉書）