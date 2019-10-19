舊款Mac電腦也可當第二螢幕！Luna Display軟體推新功能　比Sidecar更彈性

▲MacBook可以外接螢幕。有Sidecar功能也可以用iPad作為延伸螢幕。（圖／pixabay）

科技中心／綜合報導

自從蘋果公司推出了macOS Catalina後，用戶都相當期待可以利用Sidecar功能，把iPad作為Mac電腦延伸的螢幕。不過也有公司Astropad Studio公司也在自家軟體Luna Display做出改進，例如添加了「Mac-To-Mac」功能，讓用戶可以把舊款的Mac電腦延伸為外接螢幕。

Luna Display主要的功用是可以把iPad作為Mac電腦的輔助螢幕，在macOS推出Sidecar功能後，用戶似乎就不用額外裝這個軟體，沒想到Luna Display還推出「Mac-To-Mac」功能，只要在官網額外購買一個小配件，就可以透過Wi-Fi或USB線，把另一台Mac螢幕延伸成第二螢幕。

「Mac-To-Mac」可以直接將另一台Mac如iMac、MacBook、Mac mini變成第二螢幕，而且舊款機型也適用。根據使用者回饋和心得，市面上有許多類似同步Mac畫面功能的軟體，但Luna Display的螢幕延遲率卻最低，畫面也幾乎沒有延遲的狀況。

當用戶可以使用舊款的Mac螢幕，除了能增進原有的Mac電腦作業模式以及增加工作效率，也不用為了Sidecar而另外購買iPad，相比之下，「Mac-To-Mac」更為彈性。官方解釋，輔助用的 Mac電腦只需要macOS 10.8 Mountain Lion或更高版本即可運行，而主要使用的Mac電腦則要安裝 macOS 10.11 El Capitan等更高版本。

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