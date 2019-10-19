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出去玩旅行業者幫「種樹」！全球夯碳中和　1990世代44％能接受

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▲▼樹,種樹,樹苗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 許多旅遊業者開始推出種樹、造林等計畫，希望能為地球盡一份心力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

近年來許多旅行社業者開始推出「碳中和」計畫，澳洲生態旅遊公司「世界遠征」（World Expeditions）日前便表示，11月起將實施碳中和計畫，每當售出行程後，便透過植樹、造林，或是投資中國和越南的可再生能源項目，為地球盡一份心力，重點是不會向消費者收費。

根據《衛報》報導，世界最大的冒險旅遊公司「無畏旅遊」（Intrepid Travel）的研究發現，相較於年長者，年輕人頃向於請會執行碳中和計畫的業者安排行程。此外，業者和數據分析公司YouGov的數據也發現，雖然有58％旅客認為「永續性」是選擇行程中的一大要素，但55歲以上旅客只有20％選擇碳中和行程，1990年代後半期出生的年輕世代中則有44％支持。

事實上，無畏旅遊自2010年便推出相關行程，已經為旗下2000趟行程購買可再生能源計畫的「碳信用額」，等到2020年到來，他們還會將計畫擴大到旅客預訂的航班上。

▲ 英國旅行業者「未發現的山脈」在法國阿爾卑斯山的行程，近期因為執行接單便種一棵樹計畫，所以價格略有上漲。

不只無畏旅遊，世界上還有許多旅行業者加入碳中和計畫，包括以豪華露營帳篷著名的Canopy & Stars公司，正計畫和「樹姊妹」（Treesisters）團體合作，在2025年以前種植1百萬棵樹木；另外，英國旅行業者「未發現的山脈」（Undiscovered Mountains）也在2018年底推出自願種樹計畫，並在今年秋天更改為每筆訂單自動種一棵樹，但相對地，該公司在法國南部阿爾卑斯山的行程略微漲價。

值得一提的是，「未發現的山脈」業者與「苔癬地球」（Mossy Earth）合作以後，不僅在葡萄牙建立專屬的樹林，還陸續在喀爾巴阡山脈南部地區種植更多的樹林。

▲▼ British Airways，英國航空。（圖／翻攝自臉書／British Airways）

▲ 英國航空。（圖／翻攝自臉書／British Airways）

不過，該計畫也逐漸開始招到批評，像是英國航空宣布從2020年起，國內航空一律實施「抵銷」計畫，也就是請消費者付多一點錢，為自己的航班負責，以實現總集團「國際航空集團」（ IAG）在2050年零碳淨飛行的目標，但抵銷一直被視為高汙染企業的逃避條款。

對此，IAG執行長沃爾什 （Willie Walsh）表示，抵銷是航空業保證碳淨值的唯一方法，電動或氫燃料飛機通常不會是國際航班的選擇，因為近期內還沒有推出該種飛機的消息。世界遠征的經理（Gordon Steer）也表示，「這不是甚麼把戲（gimmick），旅行業是（氣候危機）貢獻者，我們被視為需要邁出第一步，抵銷顧客製造的碳排放，所以我們鼓勵他們在自己購買的航班上也這麼做。」

「責任旅遊」（Responsible Travel）公司認為，目前碳中和計畫存在問題，因此拒絕在網站上宣傳，因為這項計畫不僅沒有用，而且模糊碳中和的理念。創始人法蘭西斯（Justin Francis）表示，由於現階段提供快速的解決方案，才會延遲緊急創新和投資的需求。

據悉，該公司在2002年推出計畫後，已經在2009年取消。現在，他們提倡向航空業者徵收全球稅，要求對不同客群加權收費，只要搭乘商務艙、頭等艙和國內航班的旅客，應該比經濟艙旅客付更多錢。

更多更好旅遊（Much Better Adventures）公司創始人也說，他對於同意抵銷計畫感到「難以置信」，因為關注越多，發現漏洞越多，「事實上，人們仍繼續旅行，但我們應該減少旅行中排放出的碳，並確保放回去。旅行業應該做到更多，抵銷不應該和碳中和計畫有關。」

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