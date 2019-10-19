F級工地女神「遊台5mins買下3850萬豪宅」　5.2克拉鑽隨便擺…弄丟就控前男友偷

圖文／周刊王

▲舒舒的前男友被捲入鑽石竊案，質疑與舒舒有曖昧的警官有條件式辦案。（圖／管衛民攝）



遭F奶網紅舒舒指控偷鑽石的簡宇翔表示，他在去12月幫忙一位長輩朋友賣房子時認識舒舒，儘管舒舒最後並沒有購買，但兩人也因此開始交往；不久後，他在今年初陪舒舒去臥龍街看房子，她只用了5分鐘參觀就買下3850萬的大安硯豪宅。簡宇翔說，之前舒舒住上海時每個月花3萬多人民幣（約台幣15萬）租房子，表示因為想返回台灣生活，所以在台北買房子。

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簡宇翔回憶，他陪舒舒去上海的時候，心中就有些懷疑，舒舒並無正式工作，然而購買大安硯3850萬貸款本金利息、上海15萬的房租，加上生活費，一個月開銷起碼需50萬，這些錢那裡來的？而舒舒常常出國，他大多也不知道去那些地方。簡宇翔說，數年前舒舒與美國小男友Jay分手，就曾對著媒體表示，碰到渣男被騙了不少錢，舒舒也曾告訴簡說，她在美國有糾紛，不能去美國，可能與這前男友有關。

簡宇翔表示，此次鑽石竊案警方會懷疑他，是因為舒舒新買的房子正在裝修，她又時常出國，所以給他一份鑰匙，好讓裝修及打掃人員可以進去。而舒舒7月中一回國就開始找東西，說鑽石不見了，自己當日還陪她一起去臥龍所報案，「這可能是警方懷疑我的原因。」但他說，他曾見過一次這顆所謂的「鑽石」，但不知道那是鑽石，也不知有5.2克拉那樣大，甚至質疑「到底有沒有這個鑽石還是個疑問」，而且在臥龍所報案時，舒舒也表示記不清楚是不是放在那裡了，當時承辦的警察還對舒舒「不確定東西是否遭竊」覺得很困擾。

簡宇翔已對舒舒的種種網路「霸凌」提出告訴，至於他對警方的指控，大安分局表示，案件已在偵查中，尚未移交檢察官，不便對外說明；但據本刊側面了解，鑽石確實有購買證明與鑑定書，而警方也把簡宇翔列為重要嫌疑人，目前正在蒐證中。本刊試圖聯繫舒舒，舒舒原本願出來說明，但一小時後，又拒絕接受採訪，並表示將另尋管道表達自己立場。

▲舒舒以「爆乳工地女神」暴紅後，短暫踏入演藝圈，臉書上經常貼出穿著清涼的生活照。（圖／翻攝自舒舒臉書）

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