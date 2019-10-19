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現實版安娜貝爾！　二戰人偶被附身...半夜突瞇眼、低語

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實習記者羅明輝／綜合報導

櫃子門自動打開，娃娃突然開始瞇起眼睛、自言自語起來！英國一名喜歡收集古董的48歲男子麥克（Michael Diamond），最近被家中攝影機所錄下的詭異畫面嚇壞了。他日前收到一尊來自德國納粹集中營、只有頭部的人偶娃娃，卻意外發現這尊娃娃的眼睛、嘴巴竟然會在半夜自己動起來，彷彿就是就像是「現實版安娜貝爾」。

根據英國《鏡報》報導，麥克在今年2月收到了一尊人偶娃娃，隨後便將它取名為「佛利茲先生」（Mr Fritz），放入玻璃展示櫃內收藏。不過就在上個月，麥克留意到展示櫃的門經常會在晚上被打開，為了弄清楚原因，於是他在櫃子前方設置一台GoPro攝影機，於9月19、20日連續2天夜裡進行拍攝。

當麥克事後查看拍攝下來的影像時，發現展示櫃的門會在四周無人的情況下，突然快速打開。更恐怖的是，「佛利茲先生」的眼睛會自動緩緩地瞇起來，嘴角上下游移，就像是在對著鏡頭說話一般，讓人看了毛骨悚然。

▲ 收藏櫃門自動開啟，人偶眼睛也自己動了起來。（圖／翻攝自ghosttalk推特）

麥克表示，當他第一次觀看影片時，他覺得肚子有點不舒服，「我其實沒有覺得太過驚訝，因為我之前就懷疑有什麼東西在操縱著櫃子的門，畢竟它每周至少會自己打開1到2次，但是當我實際架設攝影機，錄下、目睹這樣的景象，感覺還真是難以形容。」

「我的妻子和2個女兒都很討厭、畏懼佛利茲先生，而我似乎被它所吸引，這是種奇怪的感覺，但我不是害怕他，只是會對他保持警戒。」麥克推測，「佛利茲先生」應該是被鬼附身了，為了不嚇到妻女，因此後來決定用鐵鍊把櫃子鎖住，並在櫃子外覆蓋上一條毯子，將「佛利茲先生」與其他的動物標本、古代兵器、蒐藏品一起好好的收在自己的小木屋中。


▲ 「佛利茲先生」（Mr Fritz）似乎被鬼附身，半夜會自己動起來。（圖／翻攝自ghosttalk推特）

據悉，「佛利茲先生」是在1940年代所製造，它最早的主人是名操偶師，後來淪為了「Stalag II-B」納粹集中營的囚犯。二次世界大戰後，「佛利茲先生」被轉賣到美國南卡羅來納州的一間古董店，在今年7月被麥克的收藏家友人收購，贈送給麥克當作禮物。

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