台鐵「郵輪式列車」春遊出爐！　3月阿里山賞「粉紅櫻花雪」

▲每年3月是著名的阿里山櫻花季，被粉紅花海包夾氣氛超浪漫。圖為2018年阿里山櫻花花況。（圖／漫步在雲端的阿里山粉絲專頁授權提供）

記者胡順惠／台北報導

春季氣候舒適，是出遊最佳時機點！台鐵即將在1至3月初春之際，推出一系列適合季節出遊的遊程，像是欣賞花東縱谷最美花海、走訪南迴秘境小站-金崙站、宜蘭大啖美食櫻桃鴨以及228連假安排雙五星渡假等遊程。其中，每年3月都是阿里山櫻花盛開的時候，台鐵也推出2天1夜行程，快跟親朋好友敲定時間，來趟被粉紅花海包夾的浪漫之旅。

此次1至2月的2日遊程包含「花蓮客城鐵橋、縱谷花海、清水斷崖2天」、「太麻里賞櫻、初鹿牧場、南迴祕境小站2天」。2月的行程則有「北海岸最美車站、宜蘭櫻桃鴨美食饗宴2天」、「花蓮理想大地、墾丁夏都、雙五星環島3天」。

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3月的2日遊（含以上）行程為「阿里山櫻花季、古坑咖啡、海線巡禮2天」、「阿里山櫻花季、嘉義外傘頂洲遊船體驗2天」。台鐵表示，2至3月從台東開始，各地陸續進入櫻花綻放季節，因應廣大旅客需求，3月阿里山櫻花季特別開行2趟次行程供旅客參考選擇，敬請提早預訂，以免向隅。

▲▼台鐵「郵輪式列車」春季遊程出爐。（點圖放更大）

▲▼台鐵「郵輪式列車」春季遊程出爐。（點圖放更大）

上述旅遊行程停靠景點及各車站到、開車時刻，以台鐵局官網公告資訊為準。台鐵表示，郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾是一項省心又優質的選擇，為便利旅客及早安排假期，每趟行程售票日期特別提前於出發日前3個月開賣，相關行程將陸續於臺鐵局網站公告，請參閱台鐵局網頁： 或洽協力廠商易遊網旅行社（客服專線：02-25014047）。

▲▼上圖為阿里山森林遊樂區，下圖是被譽為全台最美車站的多良車站，快跟著台鐵腳步將台灣美景盡收眼底。

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