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曾痛批中國、力挺台灣！　美副總統潘斯24日再談美中關係

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▲▼美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／路透）

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）預計24日發表演說，暢談美中關係。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）預計於美東時間24日針對「美中未來關係」發表演說。他去年曾經批評，北京勸誘3個拉丁美洲國家改變外交立場，轉而承認中國，此舉威脅台灣海峽的穩定，並稱讚台灣「擁抱民主」的生活態度，因此，這一次演說是否會延續基調，再次公開譴責中國，受到外界關注。

根據華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）的活動預告，潘斯24日上午將出席第一屆「馬勒克公共服務領袖講座」（Frederic V. Malek Public Service Leadership Lecture）。主辦單位特別說明，副總統發表演講的內容，將會提到美中未來關係發展。

▲▼ 美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲潘斯曾經痛批中國，稱讚台灣「擁抱民主」。（圖／達志影像／美聯社）

根據《中央社》報導，潘斯去年10月4日在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演講，痛批北京勸誘拉丁美洲的國家與台灣斷交，轉而與中國建立正式邦交關係，已經威脅台灣海峽的穩定，美國對此譴責。他指出，台灣「擁抱民主」，是為中國人民展現出一條更好的道路。

潘斯提到，北京在國防安全、貿易等各領域都展現出「侵略」的姿態，在南海採取「魯莽的軍事行動」。他也指控，中國意圖影響美國期中選舉，干預民主政治的運作。

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