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鋼鐵韓粉「住加護病房也必投票」　他嗅出小英危機！萬人慌：不能成香港2.0

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▲▼ 鋼鐵韓粉「住加護病房也必投」　他嗅出小英危機！萬人慌：不能成香港2.0（圖／翻攝范綱皓臉書）

▲范綱皓呼籲年輕人回鄉投給支持的候選人！（圖／翻攝范綱皓臉書）

網搜小組／劉維榛報導

2020選戰倒數84天，大家是否早已把1月11日空出來？「婚姻平權小蜜蜂」發起人范綱皓在臉書分享，曾遇到一名鋼鐵韓粉，對方堅定喊話「我就算1/10車禍，住進加護病房，我隔天也會去投票支持韓國瑜啦！」范綱皓也藉此呼籲，無論投給誰，「我希望你們身體健康，並且開開心心地去投票，快快樂樂地實踐民主！」掀起萬人響應。

昨（18）日，范綱皓在臉書開門見山直呼，「如果你住進加護病房，你會去投票嗎？」接著下秒解答，「你不一定會！但是你家裡的長輩一定會！」原來他遇到一位50歲鋼鐵韓粉，對方堅定口吻讓人大開眼界，表明「我跟你說啦！我就算1/10車禍，住進加護病房，我隔天也會去投票支持韓國瑜啦！我絕對下架民進黨，下架蔡英文。」

范綱皓聞言，內心忍不住佩服韓粉鋼鐵般的意志，更可從大選數據上得到解釋，他說，「因為不管是柯粉或是英粉，從民調的數據上看起來，大概有10％都是游離選民。投票日當天，可能暴雨懶得出門、可能出大太陽覺得要出去玩，可能想說反正小英贏十幾趴，不差我這一票，就不去投票了。」

「這是現實！」范綱皓分析最大關鍵，因為韓國瑜堅定的支持者約莫32％至35％左右，穩穩地入袋幾乎不會變動，這30幾趴的支持者，有95％的人，就算當天暴風雨，他們還是會去投票所投給韓國瑜。至於總統小英支持度部分，范綱皓指出，「支持度現在看起來超過40%，甚至往45％走，但我前面說過了，8-10％的人，投票意志是很不堅定的。所以，這樣東扣西扣，小英其實也沒有贏韓國瑜。」

范綱皓回想去（2018）年11月24日高雄市長藍綠變天實況，「我身邊至少超過10個高雄人跟我說，他們去年就是想說陳其邁怎麼可能會輸，而沒有回高雄投票。這次，他們把明年的1/11留起來了，他們一定會回去投票。」

對此，范綱皓強調，不要求大家住進加護病房，還去投票。而是希望選民身體健康，並且開開心心地去投票，快快樂樂地實踐民主。最後他用力呼籲，「明年1月11日，不管你支持誰，麻煩大家把時間留下來去投票，好嗎？」

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▲▼ 鋼鐵韓粉「住加護病房也必投」　他嗅出小英危機！萬人慌：不能成香港2.0（圖／翻攝范綱皓臉書）

▲萬人響應，就怕成為香港2.0！（圖／翻攝范綱皓臉書）

文章曝光後，掀起破萬人刷一排讚，「我現在特別羨慕你們，可以自己選總統，這才是真正的民主」、「爬都要爬去」、「長期在國外工作生活，一定風雨無阻回台灣投票支持台灣未來」、「我兒子明年10月才滿20歲，很可惜明年1月還沒有投票權，我很擔心他會再也沒有機會投票了，拜託大家一定要去投票啊！拜託拜託」、「很棒的文章，多念點書，亡國有多可怕一定要知道，千萬不能懶」、「再不回去投以後就和香港一樣」。

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