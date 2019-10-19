泡麵調味包莫名消失！越南妻「沾芭樂吃掉了」他震驚　釣出內行認證：會上癮

▲老婆拿泡麵裡的調味包沾芭樂。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友今天打開家中櫥櫃時，赫然發現泡麵包裝都有被開過的痕跡，裡面的調味包也不見蹤影，錯愕之餘他詢問越南妻子，結果對方的回答讓他瞬間傻眼，也意外釣出越南當地「水果」的另類吃法。

人夫在「爆廢公社公開版」還原對話，當時他發現家中泡麵全被詭異拆封，於是立刻問妻子，「櫃子裡的泡麵都開過是怎麼回事？」而對方則老實承認，「我煮湯吃了。」

請繼續往下閱讀...

聞言，人夫雖然無奈，但也不忍嚴厲苛責，只好聲提醒道，「下次一包吃完再開一包，妳這樣有點浪費，這些等一下我們把它吃完。」接著就把一包包泡麵集中擺放，然而下一秒，眼尖的他又發現不對勁，直問「調味包呢？」

這時，老婆依舊誠實地回，「我沾芭樂吃掉了！」一席話在他內心掀起驚滔駭浪，完全無法想像，忍不住連飆英文、台語，「伊克斯Q斯密！哩功三X？」

▲台灣吃法是芭樂沾梅粉；而越南則是沾辣椒粉。（圖／記者陳政錄攝）

看到原po妻子的奇葩行徑，眾人也驚呆，紛紛回應「求味道如何」、「第一次聽到沾芭樂吃」、「蹦出新滋味」、「另一種新商機」。

不過，一名曾和越南女孩共事的女網友就現身解釋，「越南人吃水果會加辣椒粉、胡椒鹽跟鹽巴。的確是有這樣的事，泰國、緬甸、寮國都有這樣的吃法，可是泡麵調味還是很怪啊？他們通常都是辣椒粉加鹽攪拌，再加少許的糖。」

她笑說，味道真的很奇妙，但會越吃越上癮，「他們還吃未熟透的土芒果，是爆酸的那種青芒果，然後直接加辣椒跟醬油吃。」同時，也有其他網友附和，「他們越南的辣椒粉沾芭樂真的很好吃，我有買」、「我有吃過越南同事帶來的西瓜，然後沾辣椒粉跟其他醬料，忘了問配方好可惜，真的很好吃」。

►偷偷分享少女的秘密！

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」