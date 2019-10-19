記者暖問過得好嗎？　梅根忍淚自曝「真的很脆弱」...網推特力挺

實習記者曾筠淇／綜合報導

薩賽克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）自從嫁給哈利王子（Prince Henry）後，她的一舉一動總被放大檢視，在懷孕期間，即便內心更加脆弱，仍要不斷接收外界批評。日前，梅根在接受公開採訪時，被記者布拉德比（Bradby）關心過得如何？讓她特別感動，情緒也因此變得十分激動。

▲哈利王子和梅根夫人一同出訪非洲。（圖／路透）

綜合外媒報導，梅根與哈利王子的新紀錄片《哈里與梅根：非洲之旅》（Harry & Meghan: An African Journey）將於週日（20日）在英國上映，因此兩人便接受了媒體的採訪。

梅根在接受採訪的過程中，坦言「任何女人，尤其在懷孕的時候，真的很脆弱」，同時也分享了自己在新婚妻子與新手媽媽這兩個新身分上所遇到的問題。事實上，自從她與哈利王子約會以來，便不斷受到媒體及公眾的批判。

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL — ITV News (@itvnews) 2019年10月18日

梅根也被記者布拉德比提問了自身的心理健康狀況，讓她十分感動和感謝，直言「謝謝你的詢問，沒有多少人問我是否還好。」梅根雖忍住了眼淚，但要承受那些聚光燈所帶來的壓力，其實真的過得並不好。

此外，哈利王子也曾在網路上發表聲明，「我的妻子已成為英國一家小報刊物的最新受害者之一」。在過去9個月中，因為梅根懷孕的緣故，所以鮮少露面，而媒體竟趁機說謊、編造，每天都不斷侮辱梅根，讓公眾對她有所誤解。從哈利王子的聲明中，可以見得其憤怒，並不希望梅根成為犧牲品。

這則訪談的畫面發布後，讓不少民眾對梅根感到十分同情，並對她表以支持，還在Twitter上開始流行起「＃WeLoveYouMeghan」的主題標籤。