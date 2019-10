記者暖問過得好嗎？　梅根忍淚自曝「真的很脆弱」...網推特力挺

實習記者曾筠淇/綜合報導

薩賽克斯公爵夫人梅根(Meghan Markle)自從嫁給哈利王子(Prince Henry)後,她的一舉一動總被放大檢視,在懷孕期間,即便內心更加脆弱,仍要不斷接收外界批評。日前,梅根在接受公開採訪時,被記者布拉德比(Bradby)關心過得如何?讓她特別感動,情緒也因此變得十分激動。

▲哈利王子和梅根夫人一同出訪非洲。(圖/路透)

綜合外媒報導,梅根與哈利王子的新紀錄片《哈里與梅根:非洲之旅》(Harry & Meghan: An African Journey)將於週日(20日)在英國上映,因此兩人便接受了媒體的採訪。

梅根在接受採訪的過程中,坦言「任何女人,尤其在懷孕的時候,真的很脆弱」,同時也分享了自己在新婚妻子與新手媽媽這兩個新身分上所遇到的問題。事實上,自從她與哈利王子約會以來,便不斷受到媒體及公眾的批判。

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL