傳林洲民、翟本喬列時力不分區　徐永明證實已在接觸中

▲徐永明陪同張衞航至林口市場掃街拜票。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

時代力量黨主席徐永明19日上午赴林口市場陪同立委參選人張衞航掃街拜票，對於外傳時力不分區名單可能包含前台北市都發局長林洲民及前台北市政顧問翟本喬，徐永明證實目前都已經在接觸的過程中，時代力量會在各領域尋找更多可以往公平正義發站的朋友，「翟本喬跟林洲民都是我們結合的對象」。

徐永明19日上午陪同張衞航赴新北市林口市場掃街拜票，並針對不分區選舉議題進行說明，包括時代力量秘書長吳佩芸、新北市黨部主委兼發言人陳志明等人皆有陪同。

針對外傳林洲民及翟本喬將列入不分區名單，徐永明證實都已經在接觸的過程中，主要還會從議題的結合出發。徐永明指出，時代力量這次的選舉主軸是公平正義、改變台灣，會在各領域尋找更多可以往公平正義發展的朋友，「翟本喬跟林洲民都是我們結合的對象」。

徐永明認為，時代力量若能獲得林洲民及翟本喬的支持和參與，未來年輕與傾向改革的選票都有一定的效果。徐永明說，林洲民對於居住正義的堅持大家都得很清楚，接下來推出的活動不論是在居住正義還是囤房稅方面，時代力量都會支持。

徐永明也預告，不分區的女性名單一定也是不遑多讓，儘管過程還在接觸當中不能向外界報告，不過一定會超越其他政黨。至於女性名單是否包括財經評論員姚惠珍，徐永明僅說還在接觸中，目前還有三四位女性正在互動，「我相信前六名裡不論男生女生絕對是不會辜負人民期待，絕對比其他政黨更獲得大家肯定」。

此外，對於現任立委黃國昌的未來走向，徐永明表示黃國昌的位置一定是往極大化時代力量政黨票，以及貫徹公平正義、改革台灣的大方向出發，到底哪個位置對選票訴求及人民期待有更大的回應，黨內仍在持續評估。

徐永明也坦言，不分區的安全名單究竟有多大黨內還在評估當中，不過名單絕對不會辜負大家的期待，一定會比其他政黨更好。

▼徐永明陪同張衞航至林口市場掃街拜票。（圖／記者林銘翰攝）



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