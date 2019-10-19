影／林鄭月娥接Call in被嗆「陳同佳都有承擔過妳！」

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥19日上午出席《香港電台》廣播節目，回答聽眾的Call in，其中一名聽眾指出，林鄭月娥，無視年輕人被警察「爆頭」，反而包庇警察，比來台殺害女友的港男陳同佳還沒擔當。

Call in進來的聽眾林先生表示，林鄭月娥試圖用民生政策來解決政治問題，根本是妄想，「反修例風波已經4個月，特首發表《施政報告》卻還照本宣科，態度非常令人反感。」

▼香港立法會復會，林鄭月娥出席。（圖／路透社）

林先生指出，林鄭月娥指陳同佳願意到台灣自首是「沉冤得雪」，感覺很虛偽，「現在十幾歲的年輕人出門，什麼也沒做，只是走在路上，就被警察打爆頭，林鄭月娥一句話都沒指責，反而包庇警方使用暴力，只會叫人投訴，叫警察自己查自己。」

林先生強調，現在的情況就是「法不治警」，警察就是香港法治的最大威脅，希望林鄭月娥可以重視以上問題，「現在連陳同佳都有承擔過妳。」

對於聽眾的指責，林鄭月娥回應，她從來沒想過要用民生問題來解決香港的政治、社會、暴力等問題，且已經提出四項工作，「很多市民都同意，香港現在最重要的，是停止暴力，恢復平靜，只有恢復平靜，我們才能共同解決各項問題。」

▼立法會議員在場內抗議林鄭月娥。（圖／路透社）