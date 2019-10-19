iPhone 11系列賣到斷貨！「熱門色」等1個月才到手　分析師：提前拉貨熱潮

▲蘋果iPhone 11系列手機。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

蘋果公司推出iPhone 11系列新款手機銷售超乎預期，光是iPhone 11的綠色和紫色、iPhone 11 Pro系列的夜幕綠都必須要等上1個月才能入手，各界相當期待蘋果公司的2019會計年度第4季（截至今年9月底）的財報。對此，分析師指出，這只是業者趕美國12月徵收關稅前的「提前拉貨」，未必是真實的市場需求。

根據財經網站「Barron's」報導，KeyBanc分析師文恩（John Vinh）表示，供應鏈研究指出，iPhone零組件在亞洲供應鏈釋出正向的訊息，主要是因應美國12月可能對中國商品加徵關稅，因此提前出貨，未必是iPhone 11市場需求所驅動。

近期針對電信商的調查，在新iPhone市場上多數認定為「需求符合預期」，但文恩認為，新iPhone可能是供應鏈預期美國將啟動新一輪中國輸入美國商品加稅計畫，在開徵關稅前「提前拉貨」才會使得需求上揚。

另外，文恩也檢視北美、歐洲電信業者的調查，資料顯示，iPhone 11 Pro系列的銷售成績，優於iPhone 11，整體iPhone 11新系列手機的市場需求略優於預期。

不過，針對分析師的看法，《日本經濟新聞》卻認為，此次iPhone 11採用「降價策略」，購入門檻降低，因此引爆全球iPhone 11熱賣。