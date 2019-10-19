直播主遭圍毆搶金項鍊　報案「買賣糾紛」...6嫌到案喊：他白嫖！

▲自稱直播主的男子，報案聲稱因買賣糾紛遭打，但嫌犯到案後卻說，因為他白嫖。（圖／CFP）

記者邱中岳／台北報導

北市1名自稱從事玉器買賣的直播主，日前在萬華一處巷弄內，遭6人包圍痛毆且搶走包包以及金項鍊，事後男子自稱因與人有買賣糾紛才會遭扁；但沒想到警方帶回6嫌時，對方竟聲稱「是因為他白嫖1名女性友人」，大家看不下去所以痛扁該名男子。

9月底1名30歲自稱從事玉器網路買賣的黃姓直播主，報案表示「因放對方鴿子」引發買賣糾紛，在萬華昆明街遭42歲的楊姓男子等6人圍毆痛扁，甚至還搶走包包以及脖子上的金項鍊，警方於隔日將楊嫌等6人帶回偵訊，訊後依照強盜罪嫌將6人送辦。

黃嫌向警方報案，自己是一名直播主，平時都是專門在做玉器網拍，認為係因原本約定買賣卻放對方鴿子，所以才會遭人圍毆痛扁。警方獲悉後也立即展開調查，並帶回以楊男為首的6名嫌犯。

據悉，楊男到案後表示，因黃男多次邀約女性友人從事性交易，但沒想到卻白嫖賴帳，還掏出假槍、假警證威脅搶走女子財物，所以才會在萬華區遇到黃男時，將黃男帶至暗巷痛毆。

楊男等人指出，當時會先搶走黃男包包，主要係因擔心對方包包內真的有槍，為了避免對方掏槍還擊，所以才會先搶走包包，並沒有要搶奪黃男財物的意思，也根本沒有看到有金項鍊。

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