郭台銘捐癌醫中心200億教授憂台大失主權　管中閔：永齡完全沒介入校園

▲郭台銘日前捐贈台大癌醫50億。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

永齡基金會日前捐贈台大「癌醫中心醫院」高達200億。台灣大學今（19日）舉辦校務會議，校務會議代表、生命科學系教授施秀惠擔心，台大癌醫中心與永齡、郭台銘的合作，是否影響大學自主，也擔心癌醫中心的主導權是否在台大手上？校長管中閔回應，不管跟任何單位合作，都是以「產學合作」的方式處理，主導權都是在台大手上，永齡完全沒有介入。

郭台銘日前出資興建台大癌醫中心醫院，但因醫療器材未到位，目前只能小規模營運，隨後郭台銘又再加碼捐贈50億元追贈醫療器材，總共已捐贈200億元。

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▲台大癌醫中心。（圖／記者李毓康攝）

施秀惠今日在校務會議上指出，郭董是成功的商人，但在打交道過程中，患者檢體資訊攸關智慧財產權、民眾的個人資訊等，如果不是台大主導，而是永齡基金會或郭董主導，將引發全國人民的極度關切。

功能性副校長張上淳進一步說明，郭台銘當初說好的捐贈，都是實物捐贈150億元，後面50億元捐贈包括人事費用及外包採購等所需費用，逐步到位，實物因未全部完成，目前無實際數字，現階段是試營運，癌症病人的化療藥局準備中，衛生局最近會來查證，12月預計可啟用化療，12月就可全面性對病人服務。

▲台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

管中閔表示，台大不管跟任何單位合作，都會依循產學合作規範，台大癌醫中心的主導權都在台大，教授們不用有特別疑慮，所有一切都依學校的規定辦理。張上淳也說，台大癌醫中心的院長和副院長都是台大派任，都是由台大主導，永齡沒有介入。