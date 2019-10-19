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蘇貞昌「晶晶體」報喜：會做事就是把Guava賣到America

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▲蘇貞昌用「晶晶體」分享芭樂外銷美國好消息。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌用「晶晶體」分享芭樂外銷美國好消息。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣芭樂成功外銷美國，成為世界唯二、亞洲第一。行政院長蘇貞昌19日透過臉書及LINE與國人分享這項好消息，還特地用「晶晶體」表示，「會做事就是把Guava賣到America。」

蔡英文17日透過臉書向國人報告好消息表示，過去台灣一直想把芭樂賣到美國去，但是都未能順利外銷。近來，台美的關係增溫，美國終於公布好消息，台灣的芭樂可以賣到美國去了，「我們成為全世界唯二，外銷芭樂到美國的國家，而且還是亞洲第一個。」

蘇貞昌19日也透過臉書分享這項好消息。他在貼文中表示，「因應台灣芭樂即將外銷美國，行政院長蘇貞昌今日親自教芭樂學英文，加強對農作物的雙語教育，期勉史上首批銷往美國的台灣芭樂更有競爭力，鵬程萬里、大展鴻圖。」

蘇貞昌搞笑用「晶晶體」說道，「Guava就是芭樂、芭樂就是Guava，會做事，就是把Guava賣到America。」

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