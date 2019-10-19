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買早餐尬聊熟了！超商哥突靠近「等我一下」...護校妹秒羞　期待1分鐘糗爆

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▲▼ 超商咖啡 。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近每天早上，固定會到超商買早餐外加印資料，而有位男店員在某次尬聊後，都會特別跟她打招呼和閒聊，直到昨天對方突然靠近，直說「等我一下」，讓她瞬間墜入少女漫畫情節，原以為會有小禮物出現，怎料期待了1分鐘尷尬破滅。

護校妹在dcard娓娓道來，自從某天的尬聊後，早班男店員一看到她，都會特別打招呼，然後聊上幾句。昨天，店裡剛好沒什麼客人，她也一如往常走到ibon機台前，而對方順手幫她開啟列印功能後，突然很靠近地問，「妳會印很久嗎？等我一下」，接著咚咚咚地跑了進去。

請繼續往下閱讀...

▲想像很豐滿，現實很骨感XDD。（圖／翻攝自dcard）

▲想像很豐滿，現實很骨感XDD。（圖／翻攝自dcard）

當下，護校妹不禁猜想，「他該不會有什麼要給我吧」、「果然每天的尬聊還是有聊出友情的」，然而期待了1分鐘左右，男店員再度現身，並雀躍地說，「謝謝妳ㄟ！我憋了很久，終於可以去廁所了」，接著就跑去忙其他客人了。

衝擊又尷尬的大轉折，讓她少女心破滅，忍不住在心裡吶喊著，「請問偶剛剛是被強迫顧店了嗎？偶的禮物呢？」

看完原po的遭遇，網友們全被戳笑，紛紛回應「心中小劇場劇本錯誤嘍」、「妳是不是期待他終於要撩妳惹」、「給了妳滿滿的大平台和一台掃碼機」、「笑死...尬店欸」、「沒有期待沒有傷害」。

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