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台灣船長3000浬外海上中風　海巡署巡護8號就近救援

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▲海巡署巡護8號將聖易財368號漁船船長救上岸送到馬紹爾群島就醫，完成海上救難任務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署巡護8號將聖易財368號漁船船長救上岸送到馬紹爾群島就醫，完成海上救難任務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

我國籍遠洋漁船「聖易財368號」，於馬紹爾群島海域作業，船長疑似中風，海巡署巡護8號立即整補作業，頂著陣風達8級風力，經超過1天的航程，會該船會合，將船長接駁上船，送醫救治，完成千浬航程的救難任務。

▲海巡署巡護8號將聖易財368號漁船船長救上岸送到馬紹爾群島就醫，完成海上救難任務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼巡護8號海上救援聖易財368號漁船。

▲海巡署巡護8號將聖易財368號漁船船長救上岸送到馬紹爾群島就醫，完成海上救難任務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署艦隊分署於15日接獲漁業署通報，指我國籍遠洋漁船「聖易財368號」，船長於馬紹爾北方1000浬處（距臺灣約2918浬）疑似中風，經專業醫師評估須立即就醫，艦隊分署隨即派遣執行公海巡護的巡護八號以最大安全速度趕赴救援。

巡護八號與聖易財8號船對開，於17日17時45分成功與「聖」船會合並完成船長接駁與安置，並經36小時多返抵馬紹爾，將船長送往醫院救治，完成救難任務。

艦隊分署說，巡護八號原規劃10月12日至21日於馬紹爾進行整補，接獲通報後，為爭取救援時效，立刻暫停整補作業，並申請領港火速出港。當時兩船相距千浬之遠，風力5-6陣風8級，浪高2-3公尺，海象惡劣，海巡人員克服海浪顛簸，以最大安全速度馳赴前往與「聖」船會合，將船長安全送抵馬紹爾就醫。

艦隊分署表示，巡護船2019年已規劃3航次公海巡護，每航次均長達2個月，保護遠洋漁船作業安全。「聖」船案發時巧遇巡護八號於馬紹爾執行整補，所以能就近展開救援行動，也展現海巡署「漁民在哪，海巡就在哪」的決心。

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